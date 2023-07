Horrorcrash an der Hildesheimer Straße: Unfallfahrer muss ins Gefängnis

Hannover. Der Renault Mégane von Hossein G. hatte am frühen Morgen des 1. Mai vergangenen Jahres eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Mit 160 Stundenkilometern war sein Auto an der Hildesheimer Straße, kurz hinter dem Döhrener Turm, abgekommen und regelrecht abgehoben. Die Wucht des Mégane war so groß, dass er eine Baumkrone abriss, Fahrradbügel und eine Laterne zerstörte und schließlich auf dem Dach landete. Der 38-Jährige war wenige Minuten zuvor in Linden-Süd vor einer Polizeistreife geflüchtet. Die Beamten, die Sekunden nach dem Crash an der Unfallstelle eintrafen, fanden die Insassen schreiend im und neben dem Wrack.

Nun steht fest: Hossein G. muss für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis – wegen illegalem Autorennen, Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Führerschein. Das urteilte das Schöffengericht am Amtsgericht Hannover am Dienstag, 18. Juli. Ginge es nur nach der Aktenlage, so hieß es in der Urteilsbegründung, wäre G. mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Doch der Horrorcrash hat in wenigen Minuten das Leben der drei Frauen maßgeblich verändert, die auf der Rückbank saßen. Und dafür muss er ins Gefängnis.

Alkohol, kein Führerschein – und Angst vor der Polizei?

Eine 29-Jährige und zwei 41-Jährige aus Laatzen hatten G. und dessen Partnerin am Abend des 30. April auf einer persischen Feier in Linden-Süd kennengelernt. Gegen Ende der Party beschlossen sie gemeinsam, noch eine Shisha-Bar am Steintor zu besuchen. Was die Zufallsbekannten nicht wussten, bevor sie in G.’s Mégane stiegen: Der 38-Jährige hatte keinen Führerschein – und hatte getrunken. Nach dem Unfall wurde bei ihm ein Blutalkoholwert von knapp 1,3 Promille gemessen.

Der Unfallfahrer: Hossein G. (Mitte). © Quelle: Britta Lüers

Gleich nachdem G. sein Auto vom Parkplatz der Partylocation gefahren hatte, begegnete ihm der Streifenwagen. Nicht nur der fehlende Führerschein und der Alkohol, auch die Angst vor der Polizei triggerten G., sagte sein Anwalt in der Einlassung. G. stammt aus dem Iran, habe das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte dort kennen- und fürchten gelernt. Deswegen trat er aufs Gas, dicht gefolgt vom Streifenwagen.

„Als wäre er vom Teufel besessen“

„Es war das erste Mal, dass ich einem fremden Menschen getraut habe“, sagte die 29-Jährige. Vorher sei sie nie zu Unbekannten ins Auto gestiegen. Die Verfolgungsfahrt beschreiben die drei Frauen von der Rückbank ähnlich: Sie hätten G. „angefleht“ anzuhalten. Der fuhr immer schneller. „Er sah aus, als wäre er vom Teufel besessen“, so die 29-Jährige. An den Unfall kann sich keine der drei Laatzenerinnen erinnern.

Die 29-Jährige wurde am schwersten verletzt: An der Wirbelsäule, am Rücken, am Becken, am Fuß – und vor allem auch psychisch. „Ich habe jetzt Angst vor allem“, sagte sie. Fünf Operationen hat sie seitdem hinter sich, eine weitere steht demnächst an. Hinzu kamen 49 Tage im Krankenhaus, davon mehrere im Koma und ein wochenlanger Reha-Aufenthalt. Sie könne nicht mehr arbeiten, nichts mehr im Haushalt erledigen. „Ich bin ein zusätzliches Problem“, sagte sie mit Blick auf ihre Familie und schilderte ein Leben zwischen Resignation, Schmerz und Medikamenten.

Der zerstörte Renault Mégane an der Hildesheimer Straße. © Quelle: Christian Elsner

Verfahren hatte neu begonnen

Auch die beiden 41-Jährigen sind bis heute arbeitsunfähig und kämpfen mit Schmerzen. Hossein G. hatte sich gleich zu Anfang geständig gezeigt. Er selbst könne nur schwer mit den Folgen des Unfalls leben. Auch seine Partnerin auf dem Beifahrersitz wurde schwer verletzt. Der 38-Jährige entschuldigte sich bei den drei Laatzenerinnen. „Du hast mein Leben zerstört“, sagte die 29-Jährige. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Verfahren gegen G. hatte am 14. Juli vor dem Schöffengericht von Neuem begonnen.

