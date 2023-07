﻿Fahrgastfernsehen-Chef Schweimler feiert 50. an der Gilde Parkbühne

Hannover. Das Ständchen für ihn wurde nicht nur von 60 Stimmen begleitet, sondern auch von etwas Nieselregen: Die Stimmung hat das allerdings nicht getrübt. René Schweimler hat seinen 50. Geburtstag gefeiert und Familie, Freunde und Wegbegleiter zur Gilde Parkbühne geladen.

Nachdem Tische und Bierbänke dreimal abgewischt worden waren, ließ die Gesellschaft den Chef des Fahrgastfernsehens ähnlich oft hochleben – dann kam die Sonne auch wieder raus. Und, wie ist es jetzt so mit dieser Zahl? „Fünf zu Null ist besser als Vier zu Null“, entgegnet Schweimler schlagfertig. Um dann doch etwas leisere Töne anzuschlagen: „Ich muss gestehen, dass ich mich damit arrangieren muss.“ Wird er sicher schaffen, so wie er es geschafft hat, eine fröhliche Feier für seine Gäste auf die Beine zu stellen.

Gekommen, um zu gratulieren: Benjamin Chatton (links) mit Sylvie Heitmann und Jürgen Wache. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Die haben ihm ein paar schöne Wünsche erfüllt, der Gabentisch war üppig bestückt. Benjamin Chatton (42) hat sich mit anderen Gästen – etwa Volksbank-Vorstand Jürgen Wache (63) – zusammengetan: „Wir haben einen Gutschein von Weitz verschenkt, da kann er sich etwas Schönes aussuchen“, so der Präsident des Stadtsportbunds Hannover. Gleiches hatte sich Ute Bauch (54), Geschäftsführerin der X-City Marketing überlegt, man kennt sich halt.

Gekommen, um anzustoßen: Andreas Kuhnt (links) und Paul-Eric Stolle. © Quelle: Mirjana Cvjetković

In dem Laden für Tischkultur hatte Moderator Andreas Kuhnt (62) selbst gestöbert „und eine Espressotasse von der Porzellanmanufaktur Meißen mitgenommen“. Die ziert das Gesicht einer Frau, „für die hat René ja auch ein Faible“. Die beiden Herren kennen sich seit gut 25 Jahren, „wir hatten schon viele tolle Abende, an denen wir unser Leben bis spät in die Nacht analysiert haben“.

Das wird diesmal nicht anders gewesen sein. „Eine Überlebenskiste für 50-Jährige“, hatte Paul-Eric Stolle mitgebracht. Was drin ist? „Leckereien in flüssiger und fester Form“, verriet der Schützenpräsident. Sylvie Heitmann (47) und Ehemann Thomas (53, htp-Chef) haben eine besondere Einladung ausgesprochen: „Ich bekoche ihn, er weiß, was auf ihn zukommt“, so die 47-Jährige. Sorge, was sie machen soll, hat sie keine: „Er isst alles.“

Schweimler feiert erst Geburtstag, dann das „Seh-Fest“

Am Abend gab es übrigens unter anderem „Food Mafia“-Burger sowie Pommes von Gastronom Christoph Eisermann (39). Schweimler war glücklich und will das auch weiter sein. Aber: „Ich versuche, es in Zukunft etwas ruhiger angehen zu lassen. Die vergangenen Jahre waren ziemlich herausfordernd.“ Ruhe hat er zunächst nicht, tags drauf startet an gleicher Stelle das von ihm veranstaltete „Seh-Fest“ ...

