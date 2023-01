In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten an der Stadtbahnstation Döhrener Turm gesprengt. Die Verursacher sind flüchtig. Es ist der nächste in einer Serie von ähnlichen Fällen.

Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten am Döhrener Turm in Hannover

Hannover. Erneut haben unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten der Üstra in Hannover gesprengt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag traf es ein Gerät an der Stadtbahnhaltestelle Döhrener Turm. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise, um die Täter zu fassen.

Nach Angaben der Ermittler hörte eine Anwohnerin gegen 2.55 Uhr einen Knall und alarmierte umgehend die Polizei. Bei deren Eintreffen an der Stadtbahnhaltestelle bot sich offenbar ein Bild der Verwüstung. „Durch die Sprengung wurde der Fahrkartenautomat derart zerstört, dass Teile des Automaten unter anderem bis auf die Gleise flogen“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover.

Wer kann Hinweise geben?

Ob ein oder mehrere Täter beteiligt waren, ist unklar. Auch, ob Diebesgut gemacht werden konnte, ist unbekannt. Die Kriminellen konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit schweren Diebstahl eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

Die Reste eines gesprengten Automaten in Garbsen. © Quelle: Gerko Naumann

Serie von Automatensprengungen dauert an

Zuletzt kam es in Hannover und dem Umland immer wieder zur Sprengung von Fahrkartenautomaten. Zuletzt traf es in der Nacht auf den 5. Januar ein Gerät an der Stadtbahnhaltestelle Skorpiongasse/Auf der Horst in Garbsen. Im Dezember gab es gleich mehrere Fälle im Stadtgebiet, darunter im Sahlkamp, Bemerode und Marienwerder. Die Polizei kündigte an, Zusammenhänge zwischen den Taten zu prüfen.