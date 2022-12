﻿Der Showdown von Hannover: Fahrrad gegen Auto – warum uns der Konflikt so aufregt

Ein Fahrrad und ein Auto stehen sich in Hannover gegenüber – und niemand weicht aus. Warum triggert uns diese Szene so? In ihr spiegelt sich ein gesellschaftlicher Kulturkampf. Zur psychologischen Statik dieses Konfliktes gehört, dass alle Beteiligten sich selbst als Opfer sehen, denen Gerechtigkeit zusteht. Ein Plädoyer für mehr Souveränität auf der Straße von Simon Benne.

Blockade als Spiegel der Gesellschaft: Das Video, in dem sich Auto- und Fahrradfahrerin am Südbahnhof gegenüberstehen, erregt die Gemüter.

Hannover. Die Szene hat etwas Ikonisches. Zwei Fahrzeuge stehen sich gegenüber, oder besser: zwei Frauen mit ihren Fahrzeugen. Sie blockieren sich gegenseitig, als wäre jedes Nachgeben ein Kleinbeigeben. Kein Vor, kein Zurück. Showdown am Südbahnhof.

Längst ist das Video viral gegangen, das zeigt, was sich da in der vergangenen Woche in Hannover zugetragen hat: Wie sich in der schmalen Straße eine Fahrradfahrerin und eine Autofahrerin ohne jedes Entgegenkommen entgegenkommen, wie sie einander lange gegenüberstehen, sich belauern, anfeinden, weil keine ausweichen kann oder will, und wie die Situation schließlich bis zur Rempelei eskaliert.

Kein Platz? Oft schlängeln sich Radfahrer und Autofahrer an Engstellen aneinander vorbei. © Quelle: Tim Schaarschmidt

An den Küchentischen und in den sozialen Netzwerken werden seither alle verkehrsrechtlichen, psychologischen und sozialen Facetten des Ereignisses ausgeleuchtet, und mit großer Verlässlichkeit kochen dabei die Gemüter hoch. Die Szene ist wie eine Metapher, in der jeder etwas anderes sieht – aber alle sehen in ihr etwas, das sie höchstpersönlich und sehr emotional betrifft. Warum triggert uns das Video so sehr? Und warum jeden anders?

Lange Krise, kurze Lunte

Zunächst spielt die Szene in einem Land, das durch Corona, Krieg in der Nachbarschaft, steigende Energiepreise und Inflation zermürbt und verunsichert ist. Da gilt: Je länger die Krise, desto kürzer die Lunte. Der Straßenstreit ist womöglich selbst ein Produkt der allgemeinen Gereiztheit. In jedem Fall aber spiegelt er diese wider.

Solche Konflikte können ebenso eskalieren, wenn sich zwei Autos begegnen. In diesem Fall jedoch liegt das allgemeine Erregungspotenzial gerade darin, dass sich hier Auto und Fahrrad gegenüberstehen. Wie sich die Sympathien des empörungsbereiten Publikums verteilen, hängt meist von eigenen Erfahrungen im Straßenverkehr ab. Und dieser ist ein Feld, auf dem momentan viel in Bewegung ist.

In Hannover gibt es heftige Debatten um Anwohnerparken und Velorouten, um neue Tempolimits und um Straßenbauprojekte wie den Südschnellweg. Holzschnittartig vergröbert, hat man es dabei mit einem Kulturkampf zwischen zwei Parteien zu tun: der Fahrradfraktion und der Autofraktion.

Enge Verhältnisse: Wie am Südbahnhof müssen Auto- und Radfahrer sich an vielen Stellen in der Stadt arrangieren. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die allgemeine Gereiztheit der Hardliner auf beiden Seiten ist gewissermaßen ein Kollateralschaden der Verkehrswende, die Hannovers Stadtspitze forciert. Diese zielt darauf ab, den Verkehrsraum neu zu verteilen, Autos zu verdrängen und Fahrrädern mehr Platz zu geben. Zu jeder Verteilung aber gehören Verteilungskämpfe.

Ein Freund-Feind-Denken

Es gibt Autofahrer, die in all den Maßnahmen Hindernisse sehen, die ihnen eine missgünstige Obrigkeit praktisch aus willkürlicher Bosheit in den Weg stellt. Und es gibt Radfahrer, die in den Maßnahmen längst überfällige Instrumente sehen, um ihnen Hindernisse aus dem Weg zu räumen – eben die Autos. Die einen fühlen sich von oben gegängelt und pochen auf ihren Besitzstand. Die anderen sehen ihre Stunde gekommen und pochen auf ihre Rechte. So ist es, wenn Machtverhältnisse neu ausgehandelt werden. Die Szene vom Südbahnhof illustriert dies, als wäre sie von einem Regisseur allein dafür inszeniert.

Die Radfraktion hat dabei mächtigen moralischen Rückenwind: Autos sind Klimakiller, und wer im Sattel sitzt, kann für sich in Anspruch nehmen, im Namen des Umweltschutzes unterwegs zu sein. Wenn das Auto doch ein Teil des Problems ist und das Fahrrad ein Teil der Lösung, wäre es in ihren Augen eine falsche Balance, beide gleichwertig zu behandeln. Es geht letztlich um nicht weniger als die Rettung der Welt – das legitimiert schon eine Menge.

Forcierter Umstieg aufs Fahrrad: Durch die Verkehrswende wird der Raum für Autos knapper. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Schwierig wird es, wenn mit dieser apokalyptischen Dimension ein quasi-religiöses Motiv in die Debatte einzieht. Politik unterscheidet sich von Religion grundsätzlich dadurch, dass sie das Feld des Kompromisses ist. Wie aber soll es Kompromisse geben, wenn es um die Rettung der Welt geht? Da bricht sich schnell ein Freund-Feind-Denken Bahn, das in der Politik eigentlich nichts zu suchen hat. Am Ende fliegen die Herzen der Fahrradfraktion selbstverständlich der Fahrradfrau zu: Da steht sie nun und kann nicht anders. Mutig stellt sie sich dem heiligen Blechle der anderen Konfession entgegen.

Das Auto als Kultobjekt

Auf der anderen Seite gibt es – Verkehrswende und Klimaschutz zum Trotz – eine völlig gegenläufige Entwicklung: Zumindest bis Corona die Märkte durcheinanderbrachte, stieg die Zahl der Autos stetig an. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes kamen in der Region Hannover 2019 auf 1000 Einwohner 502 Autos (2009: 447).

Auch wenn man Greise und Säuglinge mitrechnet, besitzt jeder zweite Mensch in der Region ein Auto. Die wenigsten von ihnen werden das Gefühl haben, beim Autofahren einem im Grunde verzichtbaren Hobby nachzugehen. Die meisten kaufen sich das teure Vehikel, weil sie es für unverzichtbar halten. Ältere oder Menschen vom Land finden sich da durchaus in einer anderen Lebenswirklichkeit wieder als junge Lastenrad-Fans aus Linden. Sie empfinden Kritik an ihrem Auto oft als moralisierende Übergriffigkeit. Leben ohne Auto ist für sie ein urbaner Luxus, den man sich erst mal leisten können muss. Klar: Ihre Herzen fliegen der Autofrau zu.

Kultobjekt und Familienmitglied: Junge Leute bei der Autowäsche im Jahr 1967. © Quelle: Fotoreport NSU GmbH dpa

Schwierig wird es, wenn das Auto zum Kultobjekt überhöht wird. Für die Autofraktion ist das Fahrzeug oft ein Instrument zur Weltbemächtigung. Seit dem Tag ihrer Volljährigkeit hat es ihnen Mobilität geschenkt, auch dann, wenn alle Busfahrer längst schliefen. Das Auto ist für sie ein Stück transportable Privatsphäre und ein Statussymbol, teils sogar ein Familienmitglied, das in der Garage wohnt. Dem Auto die Existenzberechtigung abzusprechen, kommt für sie einem Angriff auf die eigene Person gleich. Mit rein rationalen Argumenten wird man diesen Teil der Autofraktion nicht erreichen.

Freiheit und Versuchung

Beide Kulturen haben außerdem ein fundamental unterschiedliches Verständnis von Freiheit, und beide geraten in unterschiedliche Versuchungen. Für Autofans ist der Pkw per se ein Stück Unabhängigkeit. Die Versuchung, in die sie rasch geraten, liegt darin, zu schnell zu fahren und Langsamere an den Rand zu drängen.

Symbole der Umverteilung: Hannovers Velorouten – hier die Veloroute 8 in Alt-Laatzen – werden ausgebaut. © Quelle: Johannes Dorndorf

Für Fahrradfans ist Freiheit an Frischluft und Bewegung gekoppelt, an ein Naturerlebnis und an eine Geschwindigkeit, die dem menschlichem Maß entspricht. Ihre Versuchung ist eher anarchischer Art: Manche von ihnen nehmen es mit Einbahnstraßen und dem Funktionieren des Rücklichts nicht so genau. Raserei hingegen liegt ihnen so fern, wie es den Autofahrern fern liegt, mal eben die Abkürzung über den Bürgersteig zu nehmen. So finden beide Seiten immer genug Punkte, die sie einander vorwerfen können.

Es ist wie im Nahen Osten: Zur psychologischen Statik dieses Konfliktes gehört, dass alle Beteiligten sich selbst als Opfer sehen, die einen Anspruch auf Gerechtigkeit haben. Es geht um David gegen Goliath. Nur, dass jeder sich selbst für den schwachen David hält.

Rücksicht bleibt auf der Strecke

Könnte die Fahrradfrau nicht viel leichter ausweichen als das schwerfällige Auto? Ist sie da nicht die Überlegene, der das Nachgeben leichter fallen sollte? Und andersherum: Ist ein Mensch auf dem Fahrrad nicht viel verletzlicher als seine Kontrahenten in ihren bulligen Panzer-SUVs? Dürfte eine Radlerin da nicht Rücksicht erwarten?

Neu verteilter Verkehrsraum: Die Veloroute 8 in Laatzen. © Quelle: Daniel Junker

Rücksicht. Wie die Präambel vor dem Grundgesetz, so erscheint Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung als eine Art Vorzeichen, das über dem gesamten Regelwerk schwebt: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“, heißt es da. Man ahnt: Wie das Staatswesen lebt auch die Straßenverkehrsordnung von Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann. Am Südbahnhof forderten beide Seiten Rücksicht ein, anstatt sie zu gewähren. Wenn aber alle nur auf ihr vermeintliches Recht pochen, bleibt die Rücksicht rasch auf der Strecke.

Kleists Novelle Michael Kohlhaas zeigt, wie schnell ein Mensch, der Recht hat, zum Rechthaber werden kann – und sich am Ende ins Unrecht setzt. Ein betrogener Pferdehändler kämpft darin so verbissen für Gerechtigkeit, dass er schließlich selbst zum Terroristen wird. Statt mit Pferden würde Kleist seine Geschichte heute vielleicht mit Pferdestärken und Fahrrädern beginnen.

Zeigen wir Souveränität!

Die kompromisslose Grobheit, die sich auf unseren Straßen gelegentlich zeigt, entspringt oft einem Gefühl der Ohnmacht. Grobheit ist eigentlich eine Untugend von Untertanen. Sie zeugt vom verletzten Selbstbewusstsein jener Menschen, die glauben, gegen ihre Unterdrücker (jetzt aber endlich mal!) aufbegehren zu müssen. In ihr zeigt sich die Angst, abgehängt zu werden. In der demonstrativen Rechthaberei tritt im Grunde eine tiefe Verunsicherung die Flucht nach vorn an: Mit mir nicht mehr!

Das Gegenteil der Grobheit ist die Höflichkeit. Wie ihr Name schon sagt, geht sie auf die Umgangsformen bei Hofe zurück. Höflichkeit gehört also zur Macht. Sie ist ein Zeichen von Souveränität, von Gelassenheit und innerer Freiheit. Wer höflich ist, zeigt, dass er keine Angst hat, sondern großzügig und respektvoll handeln kann, ohne sich etwas zu vergeben.

Solange Angehörige der konkurrierenden Fraktionen sich selbst im Straßenverkehr vor allem als ohnmächtig und unterdrückt erleben, wird es Szenen wie am Südbahnhof immer wieder geben. Ein Perspektivwechsel könnte helfen. Der Versuch, sich immer mal wieder bewusst in die andere Seite hineinzuversetzen. Sich in Erinnerung zu rufen, dass man es letztlich nicht mit Fahrzeugen zu tun hat, sondern mit Menschen, die Rücksicht verdient haben, und über die man von außen schwer urteilen kann.

Man kann sich darin üben. Es ist sogar ein gutes Gefühl, anderen mit Respekt und Gelassenheit zu begegnen. Ein Gegenüber taugt dann nicht mehr zum Blitzableiter. Die Souveränität, die man dazu braucht, wächst, indem man sie trainiert. Dazu gibt es viele Gelegenheiten. Der Südbahnhof ist überall.