﻿Lange Wartezeiten für praktische Fahrprüfung: Gibt es in Hannover zu wenige Prüftermine?

Fahrschulen und Schüler in Hannover klagen über einen Mangel an Terminen für die praktische Prüfung. Der TÜV widerspricht, sieht kaum Engpässe in der Stadt, spricht aber von Rekordzahlen an Fahrschülern.

Hannover. Volle Fahrschulkurse, aber kaum Prüftermine: In vielen Kommunen klagen Fahrlehrer und Schüler darüber, keinen zeitnahen Termin für die praktische Prüfung zu bekommen. Zum Teil stehen pro Fahrschule rund 20 angehende Führerscheinbesitzer in den Startlöchern – allein ihr Können unter professionellen Beweis stellen können sie nur mit erheblichen Verzögerungen.

Ein Fahrlehrer aus der City beklagt, dass ein gutes Dutzend seiner Schüler und Schülerinnen Prüfungsreife hätten, aber nicht zum Zuge kommen. Er möchte sein Unternehmen nicht nennen, aus Sorge, dass sich dann keiner mehr anmeldet, „Das ist frustrierend, und wenn es mehr als drei Wochen dauert bis zum Termin, auch eine Kostenfrage.“ Die Fahranfänger bräuchten Praxis, ein langer Stillstand sei dann nicht ohne Auffrischungsstunden zu kompensieren – die im Schnitt rund 60 Euro kosten.

Sechs Monate Prüfungsstau?

Ein Kollege aus der Region spricht sogar von einem Prüfungsstau von bis zu sechs Monaten. „Ein Dilemma, manche Fahrschüler benötigen den Führerschein ja auch für einen Job oder eine Reise.“ Tobias Meisert von der Fahrschule Seidel in der List sieht noch ganz andere Probleme. „Wir verzeichnen einen enormen Nachfragezuwachs. Hannover geht gewissermaßen unter, was die Anzahl von Menschen betrifft, die den Führerschein machen wollen.“

Dass so viele Menschen derzeit in der Stadt das Autofahren lernen wollen, liegt sowohl an der Corona-Zeit als auch an vielen Geflüchteten. „Während der Pandemie haben viele lieber den Führerschein statt Ferien gemacht. Und die Fahrerlaubnis vieler Geflüchteter ist hier nur sechs Monate gültig, sie wollen sie daher rasch erneuern“, sagt Meisert.

Auch bei den Fahrlehrern fehlt der Nachwuchs

Dazu komme ein ausgemachtes Fahrlehrerproblem. „Viele aus der alten Garde gehen in den Ruhestand, der Nachwuchs fehlt“, so der Unternehmer. Seidel bildet selber aus und kann nach Aussage des Chefs noch auf genügend Personal zurückgreifen. „Aber es gibt auch viele schlecht ausgebildete Fahrlehrer. Die werden dann mit dem höheren Ansturm konfrontiert sowie neuen Prüfungsanforderungen – da fallen auch viele durch, die dann zeitnah einen neuen Prüfungstermin benötigen.“

Im dichten Straßenverkehr: Ein Fahrlehrer mit seinem Schüler. © Quelle: Samantha Franson

Auch, dass eine Prüfung mittlerweile 55 statt 45 Minuten dauert, schränkt die Kapazitäten der Prüfer deutlich ein. Auch wenn manche Unternehmen und viele Fahrschüler klagen, beim TÜV, der die Prüfer stellt, will man kaum Engpässe ausgemacht haben. „Von großen Wartezeiten haben wir aktuell in der Region Hannover keine Kenntnis. In dieser Woche sind regionsweit Plätze für Theorieprüfungen buchbar und bleiben wahrscheinlich sogar ungenutzt“, sagte Claas Alexander Stroh, Sprecher TÜV Nord kurz vor den Feiertagen. In der Vorweihnachtswoche habe der TÜV Nord 125 Prozent der sonst üblichen Anzahl an praktischen Fahrerlaubnisprüfungen angeboten. Und für die letzte Woche des Jahres 2022 habe der TÜV den Fahrschulen mitgeteilt, dass möglichst nur zeitlich kritische Prüfungen vorgestellt werden. „Viele Fahrschulen haben uns zurückgemeldet, dass sie zwischen den Feiertagen ihre Betriebe schließen werden.“

Rekordjahr bei Prüfungs-Abnahme

Auch Krankheitsausfälle seien in den vergangenen Wochen weitestgehend kompensiert worden. „Zudem zeichnet sich für das Jahr 2022 ein Rekordjahr bei der Abnahme von praktischen Prüfungen ab, sodass die Zahl aus 2019 (1,74 Millionen praktische Prüfungen deutschlandweit) trotz Corona-Welle im Sommer und der aktuell überdurchschnittlich starken Erkältungsfälle in der Bevölkerung wohl übertroffen wird“, sagt Stroh.

Während die Nachfrage wieder auf Rekordniveau steige, fänden die Fahrprüfungen nach der Corona-Pandemie aber unter neuen Bedingungen statt. „Wegen der geltenden Corona-Isolationsregeln fallen immer wieder Prüfer, Fahrlehrer und Fahrschüler aus. Viele Termine werden kurzfristig abgesagt und können dann nicht neu disponiert werden.“

Sollte es dennoch zu längeren Wartezeiten kommen, reagiert der TÜV – mit Sonnabenddiensten, Mehrarbeit und Urlaubseinsätzen, dem Heranziehen anderer Mitarbeiter zur Fahrerlaubnisabnahme sowie der Reaktivierung von Ruheständlern.