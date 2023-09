Menschen

Die Direktvermarktung vom Landwirt zum Verbraucher hat er bei Vater Fritz gelernt, die Beliebtheit der Bauernmärkte in Hannover gibt ihm recht: Obstbauer Klaus Hahne hat diese Märkte in Hannover von Anfang an bestückt, als Vorsitzender des Fördervereins ist er immer auf der Suche nach weiteren Attraktionen aus der Region für die Bauernmärkte.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket