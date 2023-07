﻿Hannover: Fest gegen das Vergessen der Nazi-Greuel und für die Zukunft

Hannover. Im Alltag ist die Gedenkstätte Ahlem im gleichnamigen hannoverschen Stadtteil ein eher ruhiger, besinnlicher Ort. Alle zwei Jahre aber steigt hier das Denk.Mal.Garten.Fest – und da wird gegessen, getrunken, gefeiert und viel Musik gemacht. Am Wochenende fand die diesmal über drei Tage reichende Veranstaltung rund um die ehemalige jüdische Gartenbauschule zum vierten Male statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Stefanie Burmeister, Leiterin der Gedenkstätte der Region Hannover, ist die Veranstaltung eine „einmalige Chance, Menschen auf dieses Gelände zu bekommen und Interesse zu wecken – besonders bei denen, die sonst vielleicht Hemmungen hätten, hierher zu kommen“.

Die Besucher – es waren am Ende wieder mehrere Tausend - kämen aus allen Altersgruppen und unterschiedlichsten Kulturen. Das Fest würde auch viele ansprechen und anziehen, „die von alleine nicht unbedingt auf die Idee kommen würden, die Gedenkstätte zu besuchen.“

Ausnahmsweise offen: Stefanie Burmeister, Leiterin der Gedenkstätte Ahlem, am Tor der ehemaligen jüdischen Gartenbauschule. © Quelle: Irving Villegas

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Große Bandbreite internationale Musik

Das Programm – präsentiert von der HAZ und moderiert von deren Marketingmann Jan Sedelies - reichte von traditioneller jüdischer Klezmer-Musik über Hip-Hop, Jazz und Blues bis Funk und Elektro-Pop, dargeboten von internationalen Künstlern wie Yaekl Deckelbaum, Noam Bar oder Quarter to Africa. Auf den kleineren Bühnen reichte das Angebot von Zauberer Zino bis zum Kinderstück des Figurentheaters Neumond.

Hatten Spaß: Besucher vor der Hauptbühne beim Denk.Mal.Garten.Fest in der Gedenkstätte Ahlem. © Quelle: Irving Villegas

Jagau: Wichtig, dass Kulturen zusammenkommen

Hauke Jagau, Vorsitzender des Fördervereins der Gedenkstätte und ehemaliger Regionspräsident, ist es „gerade in einer Zeit, wo es Unruhe gibt und in der viele Dinge infrage gestellt werden wichtig, dass Kulturen zusammenkommen“. Anhand des Besucherzustroms sehe man ja, dass die Menschen an dem Thema interessiert seien. Und damit sei die Veranstaltung an diesem Ort „auch ein wichtiger Beitrag, um Ähnliches in Zukunft zu verhindern. Wir müssen daran erinnern, was das damals für Verbrechen waren!“

Besonders bei Kindern beliebt: Der Auftritt von Christian Kruse vom Figurentheater Neumond mit seinen Pupen aus dem Koffer – und der Frage: Können Schweine Hühner lieben? © Quelle: Irving Villegas

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nazis wollten die jüdische Kultur auslöschen

Burmeister wünscht sich, „dass wir mit diesem Erfolg fortfahren können“ und die Besucher „etwas mitnehmen“, darunter „kulturelle Offenheit. Einfach etwas, was über den Tag hinaus in den Leuten mitschwingt.“ Zum Alltag der jüdischen Gartenbauschule hätte damals „das Feiern und der Austausch mit Menschen aus anderen Ländern“ gehört. Die Nazis hätten hier auch das kulturelle jüdische Leben auslöschen wollen – „das ist ihnen nicht gelungen, das sieht man hier und das ist uns eine große Freude!“

Lesen Sie auch

HAZ