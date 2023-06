Ein Tag füt die Musik: Am Mittwoch wird in Hannovers Innenstadt die Fête de la Musique gefeiert. 1000 Künstlerinnen und Künstler bieten musikalische Abwechslung von Klassik über Hip-Hop und Rock bis zu Tanzauftritten und Poetry-Slam. Gespielt wird auf 40 Bühnen.

Hannover. Die Fête de la Musique hat begonnen. Das klangvolle Spektakel präsentiert sich am Mittwoch an 40 Orten in Hannovers Innenstadt. Noch bis 23 Uhr treten mehr als 1000 Künstlerinnen und Künstler beim größten Musikfest der Stadt auf und zeigen ihr Können beim Musizieren, Tanzen und Poetry-Slammen. Zum ersten Mal ist auch die neue Leinewelle als Standort mit dabei.