﻿Fettexplosion in Linden-Süd: Bewohnerin versucht Brand mit Wasser zu löschen

Hannover. Zwei Frauen sind bei einer Fettexplosion in einer Wohnung in Linden-Süd leicht verletzt worden. Eine von ihnen hatte zuvor offenbar versucht, brennendes Fett mit Wasser zu löschen. Die Druckwelle der Explosion war so heftig, dass sie Türen aus den Wänden riss und Fenster förmlich heraussprengte.

Die heftige Explosion hatten auch die Menschen im Stadtteil mitbekommen und die Feuerwehr am Freitag gegen 20.40 Uhr gerufen. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot zur Göttinger Straße aus. „Trümmer und Glassplitter lagen zu diesem Zeitpunkt vor dem betroffenen Gebäude und auf der Göttinger Straße, wo die hannoverschen Brandschützer wenige Minuten später eintrafen“, sagt Kristof Schwake von der Feuerwehr Hannover.

Frauen müssen nicht ins Krankenhaus

Vor Ort stellte sich heraus, dass die Bewohnerin der Wohnung im dritten Stock beim Kochen offenbar in Brand geratenes Fett mit Wasser ablöschen wollte. „Ein großer Fehler, denn Wasser löst in brennendem Fett eine sofortige, extrem heftige Reaktion, die sogenannte Fettexplosion aus“, sagt der Sprecher.

Die Feuerwehr rettete die Bewohnerin und ihre Angehörige aus dem Gebäude. Die Frauen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Ins Krankenhaus mussten sie nicht. Mit einem Kleinlöschgerät bekämpften die Feuerwehrleute den Brand. Anschließend wurde die Wohnung belüftet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Wohnung erst einmal nicht bewohnbar

„Die Wohnung ist durch die Fettexplosion so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie zunächst unbewohnbar ist“, sagt Schwake. Die Höhe des Schadens schätzt die Feuerwehr auf 10.000 Euro.

