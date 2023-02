﻿Erneut Brandstiftung? Feuerwehr löscht Papierstapel im Keller eines Hochhauses im Sahlkamp

Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Donnerstag brennendes Papier im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hannover-Sahlkamp gelöscht. Verletzt wurde niemand. Ermittler untersuchen derzeit die Brandursache. In dem Bereich hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Brandstiftungen gegeben.

