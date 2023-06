﻿Zugausfälle in Niedersachsen nach Feuerwehreinsatz und Evakuierung in Hannover

Hannover. Der Zugverkehr in und um Hannover musste am frühen Donnerstagabend auf mehreren Strecken für einige Minuten eingestellt werden. Grund für den Ausfall: In der Betriebszentrale der DB Netz AG an der Lindemannallee hatten gegen 17.30 Uhr Brandmelder ausgelöst, vor Ort war außerdem entsprechender Geruch wahrgenommen worden. Die Feuerwehr Hannover erkundete die Zentrale im Stadtteil Bult, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gebäude umgehend aus Sicherheitsgründen verließen. Somit kam der Zugverkehr in Teilen Niedersachsens kurzzeitig zum Erliegen. 

Feueralarm in der Betriebszentrale der DB Netz AG: Das Gebäude an der Lindemannallee wurde evakuiert. © Quelle: Tobias Wölki

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten an der Lindemannallee nach Angaben eines Sprechers allerdings kein Feuer feststellen. Die vorübergehende Evakuierung der DB-Zentrale hatte jedoch Auswirkungen auf den Zugverkehr auf mehreren Strecken: S-Bahnen, Nah- und Fernzüge konnten für knapp 30 Minuten nicht weiterfahren und blieben unterwegs stehen. Betroffen waren unter anderem Passagiere zwischen Hannover und Bremen sowie Hannover und Göttingen. Fahrgäste wurden per Ansage informiert. Nach Angaben der Deutschen Bahn läuft der Verkehr seit 18 Uhr wieder an. Es kann allerdings zu Verspätungen kommen.

