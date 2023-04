﻿Zimmerbrand in Linden-Nord: Feuerwehr findet Toten in Wohnhaus

In Linden-Nord hat die Feuerwehr Hannover einen Toten nach einem Brand in einem Wohnhaus gefunden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen Mitternacht stand ein Zimmer in dem Haus bereits in Flammen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Die Einsatzkräfte wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers gegen 23.50 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Wohnzimmer der Wohnung im Erdgeschoss bereits in Flammen. Das Gebäude wurde geräumt, Trupps unter Atemschutz starteten umgehend einen Löschangriff. „Aber trotz der sofort eingeleiteten Maßnahmen konnten die Einsatzkräfte eine Person nur noch tot bergen“, so der Sprecher.