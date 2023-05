﻿Angebranntes Essen sorgt für Küchenbrand im Stadtteil Stöcken

Hannover. Erst hat nur das Essen, dann die ganze Küchenzeile gebrannt: Die Feuerwehr Hannover aber konnte das Feuer rechtzeitig löschen und so das Übergreifen des Feuers in einer Wohnung in Stöcken verhindern.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Kristof Schwake wurden die Einsatzkräfte am Freitag durch einen ausgelösten Gefahrenmelder und Anrufe alarmiert. Schon auf dem Weg zur Wohnung roch es nach Angaben des Sprechers verbrannt.

Vorsorglich wird die Drehleiter in Stellung gebracht

Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in die Wohnung. „Vor dem Gebäude wurde vorsorglich eine Drehleiter in Stellung gebracht, um eine drohende Brandausbreitung rechtzeitig zu verhindern, was durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Hannover jedoch abgewendet werden konnte“, sagt Schwake.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

