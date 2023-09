﻿Einsatz im Sahlkamp: Feuerwehrmänner mit Glasflaschen beworfen

Hannover. Sie wollten nur zwei kleinere Brände löschen. Doch am Ende wurden Feuerwehrmänner am Samstag, 23. September, laut Polizei mit Glasflaschen von einem Balkon aus beworfen. Die verfehlten die Einsatzkräfte, sodass niemand verletzt wurde.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten Zeugen gegen 1.10 Uhr Brandgeruch und Qualm an einem Mehrfamilienhaus an der Schwarzwaldstraße gemeldet. „Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Hauseingänge betroffen waren“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Die Feuerwehr löschte einen in einem Treppenhaus abgestellten Müllsack, der in Brand geraten war. „In dem anderen Eingang brannte ein Kabelkasten, der ebenfalls gelöscht wurde“, so der Sprecher.

Einsatz der Feuerwehr: Plötzlich schlägt eine Glasflasche auf

Danach begann eine Gruppe von sieben Feuerwehrmännern vor dem Wohnhaus Teile der Ausrüstung zusammenzupacken. „Plötzlich schlug neben den teilweise bereits unbehelmten Rettern eine Glasflasche auf, die zuvor vom Balkon eines der oberen Stockwerke des Mehrfamilienhauses geworfen worden war“, sagt Bertram. Keiner der Männer wurde von der Flasche getroffen oder durch umherfliegende Splitter verletzt. Die Polizei fand danach in der Nähe noch Reste einer zweiten, kurz zuvor aufgeschlagenen Glasflasche.

Daher gehe die Polizei von einer absichtlichen Attacke aus, sagt Bertram. Ob die Angreifer die Feuerwehrleute mit den Bränden vielleicht sogar zu dem Mehrfamilienhaus lockten, sei nach jetztigem Stand der Ermittlungen aber noch unklar. Die Zahl der Angriffe auf Rettungskräfte und Feuerwehrleute sei seit Jahren auf einem gleichbleibend hohen Niveau, vor allem, wenn man bedenke, dass manche sogar in ihrer Freizeit helfen, sagt Bertram. „Dann ist da jeder einzelne Angriff einer zu viel.“ Niedersachsenweit verzeichnete die Polizei sogar einen Anstieg von knapp 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für viel Diskussion sorgten auch die Angriffe auf Einsatzkräfte in Hannover an Silvester.

Die Innenstadt in der Silvesternacht: Zum Jahreswechsel sorgten Angriffe auf Einsatzkräfte für viel Diskussion. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Um den Feuerwehreinsatz zu schützen, wurden auch in diesem Fall zusätzliche Kräfte der Polizei hinzugezogen, die eigentlich an anderer Stelle benötigt werden, so der Sprecher. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs und Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu den Flaschenwürfen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter Telefon (0511) 1093315 zu melden.

