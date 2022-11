﻿Pogromnacht von 1938: Dokumentarfilm zeigt Ereignisse in Hannover

In der Nacht des 9. November 1938 zerstörten die Nazis jüdische Geschäfte und Synagogen. Ein kurzer Dokumentarfilm zeigt jetzt, was damals in Hannover geschah – und erinnert mit beklemmenden Bildern an die Folgen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket