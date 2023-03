So können Studierende aus Hannover Soforthilfe beantragen

Wer in Hannover studiert und durch die steigenden Lebenshaltungskosten in finanzielle Nöte gekommen ist, kann seit dem 1. März Beihilfe beantragen. Das Studentenwerk hat zwei Nothilfefonds eingerichtet und schüttet an Betroffene Einmalzahlungen von bis zu 800 Euro aus.