﻿Fledermäuse in Bäumen übersehen und geschreddert? Behörde erkennt keine Nachlässigkeit

Hannover. Der Vorwurf wog schwer: Bei Rodungsarbeiten zum Ausbau des Südschnellwegs soll es Nachlässigkeiten beim Umweltschutz gegeben haben, weil Nestkontrollen für Fledermäuse nur oberflächlich an den Bäumen durchgeführt worden sein sollen. Nachdem beim BUND-Fledermauszentrum Hannover eine verletzte Fransenfledermaus abgegeben worden war, hatte die Umweltschutzorganisation diesen Vorwurf öffentlich erhoben. Allem Anschein nach hatte es seinerzeit jedoch keine Nachlässigkeiten oder Verstöße gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dies teilte die Untere Naturschutzbehörde der Region Hannover als zuständige Aufsichtsbehörde für die ökologische Baubegleitung jetzt gegenüber den Grünen in der Regionsversammlung mit. Die hatten nach Bekanntwerden des Vorfalls eine Anfrage zum Sachverhalt gestellt. „Es gibt keine Nachweise, dass gegen Artenschutzrecht verstoßen wurde. Bei weiteren Rodungsarbeiten werden zu verschließende Höhlen vorher kontrolliert, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden“, heißt es.

Kein Videobeweis für eine endoskopische Untersuchung

Das etwa 40 bis 50 Millimeter kleine Tier, das beim BUND abgegeben wurde, hatte mit Bauschaum verklebte Pfoten. Durch den aggressiven Stoff war die Haut des Tieres in diesem Bereich verätzt worden. Der BUND hatte seinerzeit Befürchtungen geäußert, dass durch die Rodung noch mehr Fledermäuse in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnten – Fransenfledermäuse leben in Kolonien mit 20 bis 50 Artgenossen. Da ihre Höhlen vor der Rodung mit Bauschaum verschlossen worden seien, hätten sie keine Fluchtmöglichkeit vor den anrückenden Motorsägen und Buscholzhackern gehabt, so der Verwurf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fransenfledermäuse sind von Rumpf bis Kopf etwa 40 bis 50 Millimeter lang und haben eine Flügelspannweite von 245 bis 280 Millimetern. © Quelle: Nabu (E. Grimmberger)

Die Untere Naturschutzbehörde teilte nun weiter mit, dass der Verschluss mit Bauschaum eine gängige Praxis sei. Man sei seitens der Firma berichtsmäßig darüber informiert worden, dass endoskopische Untersuchungen an den Höhlen vorgenommen worden seien. Videobeweise seien aber nicht verlangt worden. „Es gibt keine konkreten Hinweise, dass sich in verschlossenen Höhlen Tiere befinden. Ein Entfernen des Verschlusses und eine erneute Kontrolle wird von Seiten der Region Hannover nicht für erforderlich gehalten“, so die Behörde.

Behörde: Höhlen wurden im Herbst 2021 und 2022 überprüft

Die Grünen hatten kritisch nachgefragt, warum zwischen der ersten Inaugenscheinnahme der Höhlen und der späteren Baumrodung einiges an Zeit verstrichen sei, in der die Fledermäuse in ihre Höhlen hätten zurückfliegen können, die dann mit Bauschaum verschlossen worden seien. Dazu schreibt die Naturschutzbehörde, dass die erste Untersuchung der Höhlen im Oktober 2021 stattfand, im gleichen Jahr erfolgte dann auch der Verschluss.

Bei den Begehungen im Herbst 2022 habe es sich dann um einen zusätzlichen Kontrolldurchgang gehandelt: „Um die Sicht- und Auffindbarkeit von Höhlungen und potenziellen Fledermausquartieren zu gewährleisten, müssen derartige Untersuchungen im unbelaubten Zustand der Gehölze durchgeführt werden.“ Der BUND hingegen geht davon aus, dass sich noch Tiere in den Höhlen befunden hätten. Denn dass das seinerzeit gefundene Exemplar Bauschaum an den Pfoten gehabt habe, lasse den Rückschluss zu, dass die Fledermaus versucht hätte, in ihre Höhle zu kommen.

„Vertrauen gegenüber Straßenbauverwaltung überrascht“

„Das Vertrauen der Umweltverwaltung gegenüber der Straßenbauverwaltung überrascht nach den Täuschungen durch die Straßenbauverwaltung zu den Ausbaubreiten. Wir fordern, dass die Untere Naturschutzbehörde den von der Straßenbauverwaltung beauftragten Firmen genauso auf die Finger guckt wie Privaten und die Hinweise von ehrenamtlichen Fledermausschützern ernst nimmt und diesen auch nach geht“, äußerte Ulrich Schmersow, der umweltpolitische Sprecher der Grünen.