﻿Flohmarkt am Hohen Ufer legt ab 17. Dezember lange Winterpause ein

Der Flohmarkt am Rande der Altstadt findet am 17. Dezember zum letzten Mal in diesem Jahr statt und geht dann in eine lange Winterpause. Erst am 4. März dürfen Besucher wieder stöbern.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket