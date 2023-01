﻿Hannover fordert die Rivalen zum Tanz – Bundesliga startet

Die Tanzprofis starten in die Saison. Die Tanzabteilungen von Hannover 96 und vom TK Hannover stellen jeweils zwei Teams, die in der Bundes- und Landesliga Konkurrenten sind.

Hannover. Sie wollen die Stadt zu einem heißen Pflaster machen – was das Tanzen in Hannover angeht. Die Lateinformationen vom Turn-Klubb zu Hannover (TKH) sowie erstmals auch von Hannover 96 starten am Sonntag in die 2. Bundesliga Nord, das erste Turnier steht in Buchholz an. „Ich will den Tanz in Hannover groß machen“, sagt Maurice Marschall, der Haupttrainer des Bundesligisten von 96. Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive: Aus diesen lateinamerikanischen Tänzen setzt sich jede Choreografie zusammen, mit der beide Vereine Turniere gewinnen wollen.