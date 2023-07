﻿Nach 39 Jahren: Ehepaar gibt Foto Genz auf dem Engelbostler Damm auf

Hannover. Als Christiane Genz die Anzeige „Fotogeschäft zu verkaufen“ in der HAZ entdeckte, war es ein Glücksfall. Vor 39 Jahren bezogen Christiane und Andreas Genz das ehemalige Fotostudio einer Parfümerie An der Lutherkirche 19. Vier bis fünf Jahre später, so genau weiß es Andreas Genz nicht mehr, mietete das Ehepaar dann zwei Häuser weiter einen ehemaligen Porzellanladen auf dem Engelbosteler Damm 47. Bis Juli 2023 betreiben die beiden Fotografen an diesem Standort ihr Geschäft Foto Genz. Doch damit ist ab Mittwoch, 26. Juli, Schluss. Das Ehepaar gibt den gemeinsamen Laden auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das Modell des Atelierladens ist einfach antiquiert“, erklärt Fotografiemeister Andreas Genz. Die beiden hatten in den 39 Jahren noch sechs weitere Geschäfte in Hannover, Sarstedt, Celle und Barsinghausen – alle haben sie nach und nach schließen müssen. Zuletzt im Sommer 2020 Foto Julian auf der Limmerstraße.

Viel Idealismus dabei

Reich kann man mit Fotografie heutzutage nicht werden – aber bei dem Ehepaar schwingt viel Idealismus und Spaß am Job mit. Foto Genz in der Nordstadt hat sich auch deswegen so lange gehalten, da die Inhaber seit 20 Jahren mit der Post kooperieren. Sie boten Post- und Postbankdienste an. Doch seit einigen Jahren finden sie dafür kein Fachpersonal mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach 39 Jahren: Foto Genz auf dem Engelbostler Damm schließt. © Quelle: Laura Ebeling

Daher musste Christiane Genz das letzte Jahr komplett bei der Post einspringen. Für die 66-Jährige scheint die Ladenschließung eher eine Erleichterung als ein Rückschlag. „Ich kann kein Gelb mehr sehen“, sagt sie. Natürlich werde sie die treuen Kundinnen und Kunden vermissen, sie freue sich aber wieder aufs Fotografieren und darauf, mehr Zeit mit ihrem Hund verbringen zu können.

Ehepaar fotografiert weiter

Seit Anfang des Jahres hat das Ehepaar Genz nach einem Nachfolger gesucht, der bis Mietvertragsende im Oktober 2023 übernehmen würde. „Glücklicherweise haben wir einen Nachmieter gefunden, der die Post weiterhin betreibt und auch weiter Passbilder macht“, erklärt der 67-Jährige. Ihr Nachfolger werde den Laden ab Donnerstag, 27. Juli, unter neuem Namen weiterführen und vor allem Schreibwaren verkaufen – aber auch Autokennzeichen stanzen.

Räumungsverkauf: Bis zum 26. Juli gibt es bis zu 50 Prozent auf Fotozugehör. © Quelle: Laura Ebeling

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis zum Mittwoch, 26. Juli, gibt es einen Räumungsverkauf im Foto Genz. Dort sind alle Artikel bis zu 50 Prozent reduziert. Danach verabschieden sich die beiden Fotografen, die sich als 15-Jährige in der Tanzschule kennengelernt haben, aber nicht in den Ruhestand, sie wollen weiterarbeiten. „Wir haben auch nur eine kleine Rente“, erzählt Andreas Genz. Das Ehepaar kann unter Telefon (0511) 7010919 oder per E-Mail an info@foto-genz.de unter anderem für Hochzeits-, Bewerbungs- oder Portraitfotos gebucht werden. Das komplette Angebot finden Interessierte weiterhin unter www.foto-genz-gmbh.de.

HAZ