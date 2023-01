﻿Eine Frau aus Frankfurt: Anne Gemeinhardt wird Hannovers neue Museumschefin

Hannover. Künftig wird erstmals eine Frau an der Spitze der städtischen Museen stehen: Die Historikerin Anne Gemeinhardt tritt am 1. Juni die Nachfolge von Thomas Schwark an, der Ende März nach 25 Jahren als Museumsdirektor in Ruhestand geht. Die 41-Jährige könne „den anstehenden Generationswechsel der Museen für Kulturgeschichte Hannover erfolgreich gestalten“, erklärt Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf.

Der Personalausschuss war mit der Entscheidung für Gemeinhardt den Empfehlungen einer Auswahlkommission gefolgt. Als Direktorin der Museen für Kulturgeschichte wird die Wissenschaftlerin für das Historische Museum, das Museum August Kestner und das Museum im Schloss Herrenhausen verantwortlich sein.

Ende einer Ära: Thomas Schwark geht nach 25 Jahren als Museumsdirektor in Hannover in Ruhestand. © Quelle: Katrin Kutter

„Hannover ist eine reizvolle Stadt, ich freue mich darauf, das Museumsteam kennenzulernen“, sagt die 41-Jährige, die mit ihrem Mann und zwei Kindern in die Landeshauptstadt ziehen will. Die gebürtige Saarländerin studierte Geschichte und französische Literaturwissenschaft in Augsburg, München und Lyon.

Expertin für jüdische Geschichte

Unter anderem war die Historikerin, die sich oft mit jüdischer Geschichte beschäftigt hat, als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fritz-Bauer-Institut tätig. Ihr Volontariat absolvierte sie am Jüdischen Museum in Frankfurt. Seit 2013 ist sie dort am Historischen Museum tätig, wo sie den Bereich Bildung und Vermittlung leitet. Die Einrichtung gilt als eines der innovativsten und modernsten Stadtmuseen Deutschlands – und hat in jüngster Zeit massive Umstrukturierungen durchlaufen.

„Ich komme aus einem Haus, das einen langen Transformationsprozess hinter sich gebracht hat“, sagt Gemeinhardt selbst. Diese Erfahrung dürfte der Historikerin, die noch wenig stadtgeschichtliche Expertise mitbringt, geholfen haben, sich gegen Bewerbungen aus Hannover durchzusetzen. Denn auf sie warten in der Landeshauptstadt viele Baustellen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Baustelle eins: Das Historische Museum muss von Grund auf saniert werden. © Quelle: Christian Behrens

Die Dauerausstellung des Historischen Museums ist seit 2017 für Bauarbeiten geschlossen, die möglicherweise irgendwann in diesem Jahr beginnen. Dafür müssen Zehntausende von Objekten in das neue Sammlungszentrum umziehen, das derzeit an der Vahrenwalder Straße entsteht – ein logistisches Großunternehmen. Die neue Direktorin muss nicht nur die Arbeit unter Berücksichtigung des neuen Standorts organisieren, sie muss auch den Umbau des Historischen Museums begleiten und ein Interimsprogramm für die Schließungsphase auf die Beine stellen.

Baustelle zwei: Das Museum August Kestner braucht ein klares inhaltliches Profil. © Quelle: Nancy Heusel

Museumsteam ist zermürbt

Daneben ist Gemeinhardt auch für das Museum August Kestner am Trammplatz zuständig, in dem ebenfalls Bauarbeiten anstehen und das mit seinem schwierigen Profil alles andere als ein Besuchermagnet ist. Der dritte Problemfall ist das Museum Schloss Herrenhausen, das meist nur als Anhängsel des Großen Gartens wahrgenommen wird und mit seinen langen, schmalen Fluren architektonisch eher als Schießstand oder Kegelbahn geeignet wäre.

Baustelle drei: Das schmucke Schloss Herrenhausen ist architektonisch als Museum schwer zu bespielen. © Quelle: Peter Steffen / dpa (Archiv)

Erschwerend kommt hinzu, dass neben Direktor Schwark auch der versierte Sammlungsleiter Andreas Fahl in Ruhestand geht, der sich in den Museen wie sonst kaum jemand auskennt. Vor diesem Hintergrund muss die neue Direktorin eine Museumsmannschaft motivieren, die zermürbt ist von ständigen Teilschließungen und Bauverschiebungen.

In Frankfurt hat Gemeinhardt gezielt auf eine möglichst breite Partizipation des Publikums am Museum gesetzt. „Heute stellt sich immer die Frage, wie ein Museum die Stadtgesellschaft mitnehmen kann“, sagt sie. Auch unter Schwark hat das Museumsteam alles daran gesetzt, die Museen von entrückten Musentempeln zu lebendigen Lernorten zu machen – sofern Schließungen und Baugerüste dies zuließen.