﻿Franziska Stünkel zeigt neue Fotos in der Galerie Drees

Hannover. Reflexionen des Lebens, vielschichtig, geheimnisvoll, rätselhaft und manchmal einfach nur schön: Franziska Stünkel („Nahschuss“) zeigt in der Galerie Drees eine neue, überzeugende Serie ihre Spiegelungen „All the stories“ – Fotos, die während und in der Endphase der Corona-Krise entstanden sind.

Sie fotografiert meistens Fenster von Geschäften und Cafés, die Glasflächen öffentlicher Räume, in denen sich ein Mix aus Menschen, Dingen, Werbeplakaten – oder auch der Blick in den weiten Himmel spiegelt. Immer entstehen eigene Bilderwelten, für die man Zeit mitbringen sollte, um komplett eintauchen zu können.

Doha im Spiegel

Wie in dieses Hightech-Ambiente, das auf einem Flughafen gemacht wurde, kurz vor der WM in Katar – wobei die Orte immer unwichtig sind. Deshalb haben die Fotos nur serielle Namen, dieses hier heißt „All the stories 162“. Ein gepixeltes Nashorn blickt den Betrachter per Spiegelung an, steht vielleicht für entfremdete Natur in diesem Land, das auch auf eine spezielle Weise mit der Natur umgeht. Lichtreflexe illuminieren die Szenerie, in der die Menschen nur als Schemen wahrnehmbar sind. Die Fotografin hat sich auf den Boden gelegt für diesen besonderen Shot – entstanden an einer gläsernen Rolltreppe.

Entstanden in Doha: „All the stories 162“ ist die Spiegelung einer gläsernen Rolltreppe auf einem Flughafen. © Quelle: Franziska Stünkel

Manche der Fotos wirken gerade psychedelisch durch die scheinbar zufällige Konzentration der verschiedensten Motive. In Australien ist ein Foto entstanden, Spiegelbild der Konsumwelt mit den Labels bekannter Marken, auf dem eine starke Farbigkeit dominiert – und rechts oben im Bild schwebt ein bunter Ball wie ein Klumpen aus Ecstasy-Pillen herein. Wie ist diese Zusammenstellung nur gelungen?

Fotografie fast wie analog

Das Verblüffende an diesen Fotos ist die auf den ersten Blick nicht erkennbare Kargheit der Mittel, durch die diese Bildwunder erzeugt werden. Kein Lightroom oder Photoshop, die Bilder entstehen so, wie sie sind: Ein Foto und Schluss, keine Belichtungsreihen, kein Einkopieren wirkungsvoller Details, kein Nachbearbeiten, nichts inszeniert, alles ist pure Fotografie. Fast wie analog.

Dafür werden eben auch ganz analoge Mittel eingesetzt, soweit die Füße tragen. Franziska Stünkel ist mit ihrer Leica so an die 15 bis 20 Kilometer unterwegs, um ein Motiv zu finden, das ihren Kriterien genügt. Oder eben auch nicht. 163 dieser Fotos sind in den vergangenen 15 Jahren entstanden. Alles mit Diskretion:. „Ich achte sehr darauf, dass niemand die Kamera wahrnimmt, jeder mit seiner Haltung und seinen Gefühlen sich nicht verstellt“, so Franziska Stünkel.

„Coexist – Local Global“

Deswegen gelingen diese teils ebenso intimen wie authentischen Einblicke in urbane Kaffeehaus- und Shopping-Situationen. Franziska Stünkel achtet auf enorme Tiefen – räumlicher, aber auch inhaltlicher Art. Und dann sind die Details wichtig, für die man sich bisweilen zentimeternah der Fotooberfläche nähern sollte.

„Coexist – Local Global“, der Ausstellungstitel, umschreibt eine bewusste Reduktion, bisher hatte die Fotografin weltweit immer einen Bereich definiert, in den sie punktuell gereist ist: „Die jetzigen Fotos sind auch ein Echo der Pandemiezeit, in der auch ich mich zurückgezogen habe.“ Vieles ist in Deutschland entstanden, mit einer ersten Spiegelung auch aus Hannover, im Berggarten.

Bis 12. August. Eröffnung: Freitag, 9. Juni um 19.30 Uhr. Artisttalk mit Franziska Stünkel: Sonnabend, 10. Juni, 13 Uhr.

