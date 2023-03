Schnelle Rettung: 60-Jährige wird zwischen Steig und Bahn eingeklemmt

Einsatz an der Haltestelle Beekestraße: Die Retter konnten eine eingeklemmte Frau schnell befreien.

Eine 60-Jährige ist an der Haltestelle Beekestraße in Hannover-Ricklingen zwischen Bahnsteig und Bahn geraten. Doch die Einsatzkräfte konnten die Frau schnell befreien. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.