Hannover: Fridays for Future zieht Freitag mit Großdemo durch die Stadt

Hannover. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Fridays for Future (FFF) beteiligten sich am Freitag, 15. September, am globalen Streiktag. Nach dem Start am Opernplatz zieht ein Protestzug mit mehreren Tausend Teilnehmenden durch die City. Die Polizei rechnet mit massiven Auswirkungen auf den Straßenverkehr und rät, nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren.

Die Auftaktkundgebung beginnt um 12.30 Uhr, dort tritt auch die Musikerin Dota Kehr auf. Anschließend zieht der Protestzug über Aegidientorplatz und Friedrichswall weiter zum niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft und Verkehr, wo um 13.30 Uhr eine Zwischenkundgebung geplant ist. Sie soll sich an Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) richten, der den Südschnellweg deutlich breiter als bisher ausbauen will.

Fridays for Future: Demo zieht in die Nordstadt

Danach marschiert die FFF-Demo über das Leibnizufer bis zum Königsworther Platz und via Schloßwender Straße sowie Engelbosteler Damm zur Ecke Kopernikusstraße. Dort ist ab 15 Uhr die Abschlusskundgebung bis 17 Uhr geplant. Der Grund: In dem Bereich der Nordstadt besetzen zurzeit verschiedene Initiativen 32 Parkplätze. Sie wollen damit demonstrieren, wie diese nicht nur als Autostellflächen genutzt werden könnten. Das Demoende ist für 17 Uhr vorgesehen.

Fridays for Future rechnet mit rund 3000 Teilnehmenden. Die Polizei warnt vor erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da diverse Teil- und Vollsperrungen nötig sind. Die Ordnungshüter empfehlen, lieber aufs Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen.

