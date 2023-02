﻿Fridays for Future Hannover erinnert mit Demo an Lützerath

Fridays for Future Hannover demonstriert in der Innenstadt. Die Aktion soll an die Räumung des Protestcamps in Lützerath erinnern. Startpunkt der Demonstration ist der Königsworther Platz.

Hannover. Fridays for Future demonstriert wieder. Mit einer Auftaktkundgebung am Königsworther Platz startet der Protest der Klimagruppe. Die Route der Demonstration führt dann über den Klagesmarkt zum Ernst-August-Platz und wieder zurück zum Ausganspunkt, wo es noch eine Abschlusskundgebung geben soll. Mit der Demonstration will die Gruppe an die Räumung des Protestcamps in Lützerath vor etwa einem Monat erinnern und sich gegen den Einsatz fossiler Brennstoffe aussprechen. Die Organisatoren gehen von einer dreistelligen Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus.

