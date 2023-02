Fridays for Future: Freitag wieder Klimaprotest in Hannover

Für den kommenden Freitag, 3. März, plant Fridays for Future wieder einen großen Klimaprotest in Hannover. Für Autofahrer kann es ganz schön eng werden – zumal es am selben Tag auch noch einen Streik Üstra und Regiobus gibt.

Hannover. Der Protest geht weiter: Für den kommenden Freitag, 3. März, rufen Fridays for Future wieder zum Klimastreik in Hannover auf. Geplant ist ein Protestzug, der von der Goseriede in der Innenstadt bis nach Linden führt.

Los geht es um 11 Uhr an der Goseriede. Der Zug führt dann in Richtung Küchengarten. Dort findet um 12.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Die Veranstalter: „Wir haben verschiedene Blöcke auf der Demo, ihr könnt euer Fahrrad mitnehmen. Falls euch die Strecke zu lang ist, könnt ihr auch am Küchengarten auf uns warten.“

Fridays for Future trifft auf Verdi-Streik

Die Polizei rät schon jetzt, den Bereich großzügig zu umfahren.

Weil am Freitag auch Busse und Bahnen bestreikt werden, dürften deutlich mehr Autos auf den Straßen sein – es könnte also eng werden.