﻿Friedensappell aus Hannover: Initiatoren ziehen positive Bilanz

„Nieder mit den Waffen!“ – Beim Ostermarsch forderten rund 1100 Menschen in Hannover ein Ende des Kriegs in der Ukraine.

Hannover. Die Initiatoren des jüngsten Friedensappells haben nach ihrem Aufruf zu einen Waffenstillstand und einer Verhandlungslösung in der Ukraine eine positive Bilanz gezogen. „Wir haben viele Rückmeldungen und viel Zuspruch bekommen“, sagt Reinhard Schwitzer.

Der langjährige IG-Metall-Bevollmächtigte hatte den Aufruf, den rund 140 Persönlichkeiten aus Hannover unterzeichnet hatten, mit initiiert. Unter anderem hatten Hannovers früherer Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg und die frühere Landesbischöfin Margot Käßmann in einer Anzeige, die in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ und der „Neuen Presse“ erschienen war, darin einen Waffenstillstand gefordert.

Für einen Waffenstillstand: Theologin Margot Käßmann sprach beim Ostermarsch in Hannover. © Quelle: Christian Behrens

Zustimmung beim Ostermarsch

„Während des Ostermarsches haben mich sehr viele Menschen positiv auf unseren Aufruf angesprochen“, sagt auch der frühere Bezirksleiter der IG Metall, Hartmut Meine, der ebenfalls zu den Unterzeichnern gehört. Der Appell war in der Öffentlichkeit teils harsch kritisiert worden. Es gebe aber auch breite Zustimmung, sagt Meine. Die ständig steigende Zahl von Waffenlieferungen werde den Menschen in der Ukraine keinen Frieden bringen, betont er.

Beim Ostermarsch am vergangenen Sonnabend hatten in Hannover rund 1100 Menschen unter dem Motto „Frieden gewinnen – nicht den Krieg!“ für eine friedliche Lösung angesichts des Krieges in der Ukraine demonstriert. Unter anderem hatte Käßmann in der Ruine der Aegidienkirche für sofortige Verhandlungen plädiert: „Wo bleibt die große internationale Friedensinitiative?“, rief die Theologin beschwörend. Sie warnte vor einer eskalierenden Spirale der Gewalt.

Becker kritisiert die USA

Durch die Innenstadt zog der Demonstrationszug anschließend über den Platz der Weltausstellung weiter zum Kröpcke und zum Schillerdenkmal. Mehrfach gab es Zwischenkundgebungen. Beim Abschluss auf dem Ernst-August-Platz hielt Schauspieler Rolf Becker die Hauptrede – und vertrat teils ganz andere Positionen als Käßmann.

Während die ehemalige Bischöfin beispielsweise Asyl für russische und ukrainische Kriegsdienstverweigerer forderte, ging es Becker um Weltpolitik. Der 88-Jährige forderte unter Verweisen auf die NS-Zeit, „jeglicher Propaganda entgegenzutreten“. Aus seiner Sicht folgen „die Medien“ in ihrer Berichterstattung „fast einhellig“ der Bundesregierung, und diese wiederum den „Vorgaben aus Washington“.

Becker sieht die Schuld für den Ukrainekrieg nicht bei der russischen Führung. Verantwortlich sei nicht, wer zu den Waffen greift, sondern wer die Ursachen dafür zu verantworten habe. „Die USA versuchen schon seit Langem, Russland auszuschalten“, sagte Becker. Die „Omas Gegen Rechts“ hatten nicht als Gruppe an der Friedensdemo teilgenommen, weil sie Beckers Haltung nicht teilen. Beim Ostermarsch blieben seine Thesen unwidersprochen.