﻿Kampf gegen Unrecht: Russische Friedensnobelpreisträgerin Scherbakowa kommt nach Hannover

Hannover. Die Kulturwissenschaftlerin Irina Scherbakowa gilt als eine Galionsfigur des Kampfes für Menschenrechte in Russland. Die von ihr gegründete Organisation Memorial bekam im Oktober 2022 den Friedensnobelpreis zugesprochen – und am gleichen Tag wurde das Büro der Einrichtung in Moskau beschlagnahmt. Jetzt kommt die russische Germanistin nach Hannover: Am Freitag, 30. Juni, ist sie um 19 Uhr beim Hanns-Lilje-Forum in der Marktkirche zu Gast.

In einem Impulsvortrag unter dem Titel „30 Jahre Memorial – Kampf um die Erinnerung als Friedensarbeit“ wird sie dort über das Engagement ihrer Einrichtung sprechen. Memorial setzt sich für die historische Aufarbeitung von politischer Gewaltherrschaft ein, für die Durchsetzung von Menschenrechten und für die Unterstützung von Überlebenden sowjetischer Straf- und Arbeitslager.

Unter anderem berichtet Irina Scherbakowa darüber, wie Friedensarbeit in Russland durch Repressalien erschwert wird. Darüber spricht sie in der Marktkirche auch mit Landesbischof Ralf Meister, mit Elke Gryglewski, der Geschäftsführerin der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, und mit Jugendlichen von der Leibnizschule Hannover. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter info@lilje-stiftung.de wird gebeten.

