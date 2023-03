﻿Für Pommes-Fans: „Frittenwerk“ kommt im Sommer nach Hannover

In 33 Städten sind sie schon – bald auch in Hannover: Die Pommes-Manufaktur „Frittenwerk“ eröffnet in Hannover im Sommer eine Filiale. Eine zweite soll zeitnah folgen. Die Vorbereitungen laufen.

Hannover. Die Macher versprechen wahren Pommesfans den Frittenhimmel: In 33 Städten in Deutschland gibt es das „Frittenwerk“ schon – von Aachen bis Wolfsburg. Und bald auch auf zwei Etagen in der Karmarschstraße in Hannover. Die Fenster sind schon foliert.

Wann es dort die hausgemachten Pommes-Spezialitäten geben wird, ist noch nicht ganz klar. Sprecher Sebastian Stöwer hofft auf Anfang Juli: „Derzeit sind wir noch auf der Suche nach Personal.“

„Frittenwerk“ in Hannover: Zweite Filiale im Hauptbahnhof

„In Niedersachsen sind wir bereits in Wolfsburg und Braunschweig vertreten, Hannover steht schon sehr lange auf der Wunschliste und wir sind glücklich, dass das jetzt endlich in einer schönen Location in guter Lage klappt“, sagt Stöwer.

Voraussichtlich im Spätsommer soll direkt ein zweiter Store im Hauptbahnhof folgen.

Das macht Appetit: Pommes-Gerichte aus dem „Frittenwerk“. © Quelle: Frittenwerk

Im Angebot sind Pommes mit einem besonderen Schnitt, die mit speziellen Toppings angeboten werden – wie einem Currywurst-Spezial, es soll aber auch viele vegane Sorten geben. Darüber hinaus ist ein Lieferdienst geplant.