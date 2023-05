﻿Lob der Langsamkeit: Die „Frl. Wunder AG“ legt Manifest zum „Langsamen Theater“ vor

Hannover. In einer Zeit, in der sich viele Dinge, die der Gesellschaft über Jahre eine vermeintliche Stabilität verliehen haben, in schwindelerregendem Tempo verändern oder ganz auflösen, reagiert das freie Theaterkollektiv „Frl. Wunder AG“ aus Hannover mit einer künstlerischen Forschungsfrage, die seine Mitglieder für wesentlich halten: nach den Möglichkeiten eines „Langsamen Theaters“. Die neunköpfige Gruppe, die sich bereits vor 18 Jahren gründete, erklärt: „Um den hierfür notwendigen Prozess des Verlernens alter Muster und des Trainierens von bislang unbekannten Verfahren zu unterstützen, erheben wir die Langsamkeit zum transformatorischen Imperativ, zum Hilfsmittel, zur Superkraft.“

Im Sommer 2022 veröffentlichte die „Frl. Wunder AG“ ein Manifest und nahm sich vor, drei Jahre lang künstlerisch danach zu handeln – im Zeitraum der Konzeptionsförderung, die das Kollektiv vom Land Niedersachsen erhält. Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Widersprüchen und Utopien ist ihr nicht fremd, ebenso wenig wie die Verbindung von Forschung und Theaterpraxis, Wissenschaft und Kunst. Das zeigt sich nicht zuletzt in den Beschäftigungen, denen viele Mitglieder außerdem nachgehen: Melanie Hinz zum Beispiel ist Professorin für Theaterpädagogik an der Universität der Künste Berlin, Malte Pfeiffer ist Professor für Ästhetik und Kommunikation Sozialer Arbeit an der Hochschule Hannover.

Ressourcen nachhaltiger nutzen

Gründungsmitglied Anne Bonfert leitet die Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen und hat zur Politik zeitgenössischer Theaterpraxis promoviert. Sie sagt: „Wir haben dieses Manifest vor allem für uns selbst geschrieben – es darf anschlussfähig sein, hat aber nicht den Anspruch der Übertragbarkeit.“ Sie beobachte seit Beginn der Pandemie, wie das freie Theater trotz aller Widrigkeiten progressive Kräfte freisetze, so Bonfert: „Aber die persönlichen Energien reichen oft nicht, wenn es um strukturelle Probleme geht.“ Deshalb sei es für sie schlüssig, jetzt nach Strategien zu fragen, wie sich Ressourcen nachhaltiger nutzen lassen könnten, persönliche wie materielle.

„Welchen Sinn ergibt es, vor jeder Produktion Requisiten noch schnell über Nacht im Internet zu bestellen und Bühnenbilder neu zu bauen, wenn sich auch mit im Fundus vorhandenem Material weiterarbeiten ließe?“, nennt Bonfert ein mögliches Beispiel. Auch fertige Stücke, in die viel Zeit und Budget investiert wurde, bergen weiter Potenzial. Die Produktion „Adam, Eva und ich“, die die „Frl. Wunder AG“ vor sieben Jahren über Intergeschlechtlichkeit entwickelte, ging 2022 zum Beispiel in kompakterer Form als Lecture Performance auf Tour – und erreichte plötzlich viel mehr Menschen, ohne ästhetische Kompromisse machen zu müssen.

Im Manifest des „Langsamen Theaters“ fordern die Theatermacherinnen sich selbst auf, an Themen, Formaten oder Netzwerken länger dran zu bleiben und sich bestimmten Fragen immer wieder aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu nähern. „Wir lassen Zeit für Unklarheiten, um szenische Bilder reifen zu lassen“, heißt es dort außerdem. Und: „Wir mahnen uns zur Vorsicht vor schnellen Thesen oder pragmatischen Setzungen. Wir bleiben kritisch, ohne die Lust am Utopischen zu verlieren.“ Solidarische Bezahlung nimmt sich die „Frl. Wunder AG“ vor, langen Atem für gewissenhafte Recherchen und Arbeitsprozesse mit besserer Familientauglichkeit.

Das Recht auf Pause

„Wie kriege ich hin, dass ich mich weniger gehetzt fühle, ohne alles langsamer zu machen?“, fragt Bonfert. Sie weiß natürlich auch: „Theater arbeitet mit zeitlichen Entgrenzungen, gerade bei freien Kollektiven, die Stücke oft erst schreiben, während sie inszeniert werden.“ Verdichtung sei jedoch nur produktiv, wenn es Phasen der Regeneration gebe, sagt Bonfert: „Das Recht auf Pause wurde mit den Arbeitnehmerrechten vor langer Zeit erstritten – und wird heute in zu vielen Branchen wieder infrage gestellt.“ Für dieses Jahr hat sich die „Frl. Wunder AG“ unter anderem eine durch den Stadtraum wandernde Produktion zum Thema Zeitwohlstand und -verschwendung vorgenommen.

Dabei geht es darum, mit neuen Formaten jenseits von Sprache andere Zielgruppen anzusprechen, nach alternativen Wegen ästhetischer Kommunikation zu suchen. „Künstlerische Forschung setzt da an, wo die wissenschaftliche aufhört“, sagt Bonfert. Antworten blieben aber immer situativ, betont sie: „Wir können nicht sagen, wie es geht, wir wollen aber unsere Fragen teilen.“ Langsamkeit sei für sie eher eine Haltung, eine Perspektive für einen besseren Umgang der Gesellschaft mit sich selbst. Durch eine exemplarische Selbstbefragung, an der das Publikum teilhaben kann, hoffe die „Frl. Wunder AG“, Diskurse anzuregen.