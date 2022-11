﻿Frost und Schnee in Hannover: Das müssen Sie jetzt erledigen

Erster Schnee und vor allem eisige Nächte sind für die Region Hannover angesagt. In der Nacht auf Samstag soll es den ersten Frost des Jahres geben, auch in den folgenden Tagen bleibt es kalt. Was es vor dem ersten Frost zu beachten gibt.

Rauhreif am frühen Morgen: Wunderschöne Laune der Natur, aber auch gefährlich für Gartenpflanzen den Straßenverkehr.

Hannover. Nach einem ungewöhnlich warmen und sonnigen Herbst wird es zum Wochenende erstmals richtig kalt. Aus dem Norden meldet Schleswig-Holstein ersten Schnee. Die ersten Flocken haben auch schon Hannover erreicht. n der Nacht auf Samstag soll es Frost geben und auch tagsüber bleiben die Temperaturen um die zwei bis drei Grad. Auch die neue Woche soll kühl beginnen. Ende Oktober waren es noch 23 Grad – da hat noch niemand an Winter gedacht. Jetzt ist es höchste Zeit für einige wichtige Vorkehrungen.

Winterreifen spätestens jetzt aufziehen

Von O bis O (von Oktober bis Ostern) heißt die Faustformel, ab wann bis wann man Winterreifen aufziehen sollte. Eine generelle Winterreifenpflicht gibt es nicht, allerdings dürfen Autofahrende bei Glatteis, Schnee und Frost nur mit Winterreifen im Straßenverkehr unterwegs sein – sonst drohen Bußgelder und im Schadensfall Ärger mit der Versicherung. Sommerreifen sollten dringend eingetauscht werden, denn der Mix aus niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit und Laub auf den Straßen ist ohne den zusätzlichen Grip der Reifen rutschig und gefährlich.

Winterreifen, die seit dem 1. Januar 2018 hergestellt wurden, haben ein Berg-Schneeflocke-Symbol, um zu signalisieren, dass sie als wintertaugliche Bereifung durchgehen. © Quelle: Robert Günther/dpa

Frostschutzmittel für Kühler und Wischwasser

Beim Thema Auto gibt es noch einen weiteren Punkt zu beachten: Sinken die Temperaturen, ist es an der Zeit, Frostschutzmittel in den Kühler nachzufüllen. So wird verhindert, dass das Kühlsystem einfriert und beschädigt wird. Im schlimmsten Fall kann sogar der Motor kaputt gehen. Achtung: Manche Kühlflüssigkeiten dürfen nicht miteinander gemischt werden. Auch das Scheibenwischwasser sollte gegen einen Winter-Scheibenreiniger ausgetauscht werden, damit das Wasser im Behälter oder auf der Scheibe nicht friert.

Akkus, Autobatterien und Co. leiden bei Kälte

Die Leistungsfähigkeit von Akkus wie sie in Handys oder auch E-Fahrrädern verbaut sind, lässt bei Kälte deutlich nach. Bei Extremtemperaturen geben sie sogar den Geist auf. Die Akkus entladen sich bei Kälte. Da eine vollständige Entladung dem Akku schadet, sollten gängige Lithium-Ionen-Akkus bei Minustemperaturen mit in die warme Wohnung genommen werden. Auch bei Rasenmähern und anderen akkubetriebenen Gartengeräten ist darauf zu achten. Autobatterien gehen vor allem im Winter kaputt, auch das liegt an der chemischen Zusammensetzung der Batterien.

Außenwasser abstellen und Regentonnen leeren

Wasserhähne im Außenbereich und Gartenbewässerungssysteme sollten vor dem Frost abgestellt, geleert und entlüftet werden. Sonst können die Leitungen durch das sich ausdehnende frierende Wasser platzen, Wasserschäden drohen. Auch Regentonnen sollten vom Bewässerungssystem genommen werden und geleert werden. Maximal 75 Prozent des gesammelten Regenwasser kann in der Tonne bleiben. Gibt es Brunnen, Wasserspiele oder einen Teich im Garten, müssen diese auch winterfest gemacht werden.

An Wildtiere denken

Eine Blaumeise an einer mit Vogelfutter gefüllten Kokosnuss. Vögel sollten nicht nur bei Frost gefüttert werden, sondern den ganzen Winter über. © Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Vögel, Insekten und andere Gartenbewohner freuen sich über stehengelassene abgeblühte Blumen, Stauden und Sträucher. Sie dienen ihnen als Futter und Schutz zum Überwintern. Außerdem ist es ein guter Zeitpunkt, mit dem Füttern von Vögeln zu beginnen – wenn man das möchte. Gerade bei Frost nehmen besonders viele Tiere das Angebot an. Allerdings sollte – wer einmal Vogelfutter ausgelegt hat – konsequent bis zum Ende des Winters durchfüttern.

Balkon- und Kübelpflanzen winterfest machen oder reinholen

Manche Topfpflanzen trotzen selbst eisigen Temperaturen und können draußen – gut verpackt in Isoliermaterial – überwintern. Sind Sie sich unsicher oder bei empfindlichem Grün sollten die Kübel vor dem ersten Frost reingeholt werden. Ideal ist ein kühler Ort im Haus. Keller, Treppenhaus oder ein Abstellraum eignen sich besser, als das Wohnzimmer. Die Wärme und trockene Heizungsluft setzt den Pflanzen zu.

Heizung abstellen lohnt trotz Energiekrise nicht

Diesen Winter müssen viele angesichts der Energiepreise sparen. Allerdings ist es keine Option, die Heizung gänzlich auszulassen. Denn dann drohen Frostschäden an der Heizung und den Leitungen und Rohrbrüche. Die Heizkörper sollten zumindest auf kleiner Stufe eingeschaltet sein. Denn die Temperatur in Wohnräumen sollte laut Verbraucherzentrale mindestens 16 Grad betragen, sonst droht Feuchtigkeit an den Wänden und Schimmel. Eine gesetzliche Heizpflicht gibt es bei Mietverhältnissen nicht, allerdings sind Mieterinnen und Mieter verpflichtet, sorgsam mit der Wohnung umzugehen, sodass keine Schäden – wie Rohrbrüche oder Schimmel – entstehen. Im Zweifel würde eine Versicherung auch nicht für diese Schäden aufkommen, wenn zuvor nicht ausreichend geheizt wurde.

Sport im Freien ist auch bei Minusgraden kein Problem

Frost – eine gute Ausrede, um den Frühsport auszulassen – da haben sich Bewegungsmuffel zu früh gefreut. Tatsächlich ist ein Workout im Freien auch bei moderaten Minustemperaturen kein Problem. Erst ab minus 10 Grad wird die Lunge gereizt. Muskeln brauchen bei kühlen Temperaturen länger, um warm zu werden. Deshalb sollten Sportlerinnen und Sportler ihre Aufwärmübungen anpassen und auf die richtige Kleidung achten. Hände kühlen besonders schnell aus, über den Kopf geht viel Körperwärme verloren. Dagegen helfen Handschuhe und Mütze.

Die meisten Vierbeiner trotzen Frost und Kälte

Die meisten Hunde vertragen Kälte gut und brauchen keine besondere Aufmerksamkeit bei Frost. Friert der eigene Vierbeiner, kann ein Hundemantel sinnvoll sein. Bei ernsthaftem Frost bieten sich mehrere kürzere Gassirunden über den Tag verteilt an, damit die Pfoten nicht zu lange der Kälte ausgesetzt sind. Von Streusalz und Split können die Hundepfoten rissig werden, deshalb sollte das Salz nach dem Spaziergang mit lauwarmen Wasser abgespült werden. Spröde Pfoten können mit fettreichen Cremes gepflegt werden.