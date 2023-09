﻿Er wurde 80 Jahre alt: Früherer Diakoniepastor Walter Lampe gestorben

Hannover. Walter Lampe, der frühere Diakoniepastor und langjährige Chef des Diakonischen Werks ist in der Nacht zu Sonntag, 10. September, im Alter von 80 Jahren gestorben. Er erlag im Johanniter-Stift Ricklingen den Folgen einer langjährigen Parkinson-Erkrankung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als „ganz besonderen Mann für seine Stadt Hannover“, bezeichnet ihn der ehemalige und gerade 70 Jahre alt gewordene Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann. „Walter Lampe war ein Diakoniepastor, der viele Spuren hinterlassen hat.“ Der damalige Oberbürgermeister und jetzige Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) attestierte Lampe damals bei dessen Verabschiedung im Dezember 2007 ein „beunruhigendes Maß an Hartnäckigkeit“ und hob seine Verdienste um die Diakonie in der Stadt hervor.

Wichtiges Amt: In den Achtzigerjahren war Walter Lampe Stadtjugendpastor. © Quelle: Herbert Rogge

Lampe studierte nach dem Abitur Evangelische Theologie in Göttingen, Kiel und Hamburg. Nach seinem Vikariat in Ronnenberg von 1969 bis 1971 wurde er Gemeindepfarrer in Wettbergen – und 1980 Stadtjugendpastor. 18 Jahre lang, von 1989 bis zu seiner Pensionierung 2007, leitete Lampe das Diakonische Werk und war Diakoniepastor. Der bestens vernetzte Geistliche rückte die Themen Armut und Obdachlosigkeit in den Focus der Stadtgesellschaft und initiierte zahlreiche Projekte: die Soziale Wohnraumhilfe, die Krankenwohnung für Wohnungslose „Kurve“, den Tagestreffpunkt „DüK“, die Sozialkaufhaus-Genossenschaft „fairKauf“, „Hippy“ – ein Integrationsprogramm für Migrantenfamilien und die Diakoniestiftung „Hilfe für den Nächsten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Mann der Kirche: Theologe Walter Lampe. © Quelle: privat

Lampe war 1994 auch Initiator und bis 2012 Herausgeber der Straßenzeitung „Asphalt“. Er schärfte das Profil der Diakonie mit prägnanten Äußerungen wie „Kirche kann nur Kirche sein, wenn sie diakonisch ist“ und „Diakonie ist Trost und Protest zugleich“.

Für sein unermüdliches Wirken wurde Lampe mehrfach ausgezeichnet: mit der Stadtplakette, dem Niedersächsischen Verdienstkreuz und dem Bundesverdienstkreuz am Bande. „Walter Lampe war ein großartiger Mensch und Freund, der viel für Hannover und die Menschen in unserer Stadt getan hat“, sagt der frühere Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg. „Wir werden ihn niemals vergessen.“ Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes würdigt Lampe als einen Mann der Kirche, „der das soziale Klima der Stadt nachhaltig geprägt hat“.

Lampe hinterlässt Ehefrau Doris und zwei erwachsene Kinder.

HAZ