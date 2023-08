Er war ein fesselnder Prediger und ein charismatischer Theologe. Jetzt ist Hannovers langjähriger Landesbischof Horst Hirschler mit 89 Jahren gestorben.

Hannover. Wer in den vergangenen Monaten den früheren Landesbischof und Altabt Horst Hirschler in einer der Abendandachten des Klosters Loccum sah, erlebte einen Theologen, der nur noch ein Schatten seiner selbst war. In der Nacht zu Mittwoch ist Horst Hirschler jetzt nach langem Leiden gestorben, kurz vor seinem 90. Geburtstag am 4. September dieses Jahres.