﻿Vom Dampfkessel ins Digitalzeitalter: Hannovers TÜV wird 150 Jahre alt

Generationen machten in der Tiestestraße den Führerschein oder fuhren mit klapprigen Autos zur TÜV-„Hauptuntersuchung“ nach Wülfel. Verpflichtende Kfz-Prüfungen gibt es erst seit 1951. Doch schon vor 150 Jahren wurde Hannovers TÜV gegründet – als „Dampfkesselüberwachungsverein“ (DÜV).

Hannover. Am Anfang stand eine Katastrophe. Ein Urknall im makabersten Wortsinne. Am 27. Januar 1855 explodierte in der Willmer’schen Wagenfabrik neben dem Amtsgericht ein Dampfkessel. Sieben Arbeiter starben, viele wurden schwer verletzt.