﻿Vom Bauern Kollenrodt zum Krümelmonster

Hannover. Dass die List ein Dorf ist, in dem jeder jeden zumindest vom Sehen kennt, ist bekannt. Dass die List ein Dorf war – mit landwirtschaftlichen Betrieben, das wissen nicht so viele. Dorf, Industriestandort, Wohnort der preußischen Militärs, Arbeitersiedlung, Studierendenviertel, Lehrerinnen- und Sozialarbeiterquartier und heutzutage wegen der Gentrifizierung ein recht teures Pflaster. Aber nach wie vor liebenswert, lässt sich zu Beginn und am Ende der zweistündigen Stattreisen-Führung „Plätze und Plätzchen“ feststellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hier am Moltkeplatz sind es nicht mal zehn Minuten hin bis zum Lister Platz, wo die Führung endet“, sagt Paul le Butt mit einem Schmunzeln zu seinen 20 Gästen. „Aber ich kenne ein paar Schleichwege, deswegen dauert es länger.“

Reicher Bauer

Erst einmal erzählt er von der ersten Erwähnung des Dorfes im Jahr 1304, von Otto dem Strengen und unter anderem der Bauernfamilie Kollenrodt – da klingelt es schon bei einigen. Doch Kollenrodt war nicht nur Namensgeber für eine Straße. Die Familie wurde unermesslich reich, nachdem sie ihr Bauland verkauft hatte. Sie spendierte sich eine Villa und den Listern eine Kirche. Die steht allerdings nicht an der Kollenrodtstraße, sondern an der Wöhlerstraße. Und es war eine Kirche aus Fertigbauten – warum das so ist, erzählt der Kanadier Paul le Butt mit feinem britischen Humor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heute eine Sommerstraße

Dort an der nahen Göbelstraße, wo heute der Gemeinschaftsgarten einer Nachbarschaftsinitiative steht und neudeutsch unter „urban garding“ firmiert, gab es vor ein paar Hundert Jahren noch Obstbäume und Gemüseanbau. Doch Le Butt zieht es zum De-Haen-Platz und klärt auf, dass der Name eben „De-Haan“ ausgesprochen wird und nicht „De-Hän“. Wieder etwas gelernt. An dem Ort, der in diesen Monaten mit einer autofreien „Sommerstraße“ Schlagzeilen macht, ließ Eugen des Haen 1870 eine Chemiefabrik bauen, von der die Lister Bevölkerung noch lange etwas hatte, nachdem sie 1902 wegen des üblen Gestanks nach Seelze umziehen musste. Erst im Jahr 2008 wurde zuletzt kontaminierter Boden hier abgetragen.

Denkmalgeschützt: Was es mit diesem Kunstwerk auf sich hat, erklärt Paul le Butt. © Quelle: Villegas

Zehneinhalb Jahre, nachdem ein mit dem Original weder verwandtes noch verschwägertes Krümelmonster den goldenen Bahlsen-Keks zwischen den schicken Brezelmännern an der Podbi geklaut hatte, steht eine Gruppe von wissbegierigen Menschen dort gegenüber. Und fragt sich immer noch, wer es denn war. „Auf jeden Fall hat die Firma sehr viel Werbung eingespart“, gibt le Butt zu bedenken, nachdem er leckere Leibniz-Kekse verteilt hat. Bahlsen kostetet der Klau sicher viele Nerven, aber letztlich nur 52.000 Kekspackungen, die an 52 soziale Einrichtungen verschenkt wurden. Solche Forderungen würde man sich von Firmen-Hackern wünschen.

Der Keks hängt wieder: Mittlerweile ist er aber kameraüberwacht. © Quelle: Villegas

Bevor die Truppe des Lister Platz erreicht, geht es noch zur Markuskirche, die einst vom Militär frequentiert und die eine Toilette für den Besuch nur einer bestimmten Person eingebaut bekam – die sie übrigens nicht einmal benutzte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Und man schaut auf die wunderschönen Fassaden der Jugendstilhäuser an der Oskar-Winter-Straße, „deren Schmuck man wie aus dem Katalog bestellen konnte“, erläuterte Paul le Butt. Was man auch nicht weiß: Die Häuser haben zusammenhängende Keller, „vermutlich mit vielen Schlössern dazwischen“.

Oskar-Winter-Straße: Alle Keller hier sind miteinander verbunden. © Quelle: Villegas

Mit weiteren Geschichten und einem kurzen Abriss über die Gentrifizierung der List beendet Paul le Butt seinen Rundgang. Die Schleichwege haben sich gelohnt.

Die nächste Führung „Zwischen Plätzen und Plätzchen“ ist am 16. September, 14 bis 16 Uhr, Kosten: 12 Euro, ermäßigt 9 Euro.

HAZ