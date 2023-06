﻿Stadtrundgang: Wie geht Hannover mit der Klimakrise um?

Zwischen Beton-City und grünen Fassaden: Die Klimakrise ist da, viele Menschen spüren sie bereits körperlich. Wie sich eine Großstadt wie Hannover auf die Erderwärmung vorbereiten kann, erlebte eine Gruppe während einer spannenden Führung des Vereins Ökostadt.

Hannover. Der Anfang in der Prinzenstraße steht für die Zukunft, das Ende am Königsworther Platz für die Vergangenheit. Die mehrspurige, laute, von vielen Pkw und Lkw befahrene Straße will hier eigentlich niemand mehr sehen und hören. Die Gruppe, die Kathrin Limberg, Geschäftsführerin des Vereins Ökostadt, im Auftrag der Stadt durch Hannover führt, möchte wissen, wie Hannover mit der Klimakrise in Zukunft umgehen will. „Die Stadt im (Klima)Wandel“ heißt deshalb diese erste Führung zu dem Thema; es geht um Anpassung an die Klimakrise, um die Bedeutung von Entsiegelungsmaßnahmen, um Dach- und Fassadenbegrünung und Anregungen, die man mit nach Hause mitnehmen kann.