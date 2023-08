﻿Geheimnisse der List: Von Bauer Kollenrodt bis zum Krümelmonster

Kostenfrei bis 16:06 Uhr lesen

Hemmingen

Das ist am Wochenende in Hemmingen los

Auch in der Sommerferienzeit ist an den Wochenenden in Hemmingen immer einiges los. So lädt das Ehepaar Britta und Manuel Hoge zu gleich drei Veranstaltungen ein. Beim Römerlager in Wilkenburg wird über Urkunden und Militärdiplome informiert.