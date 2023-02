﻿Hilfe am Limit: In Hannover bekommen erwachsene Autisten kaum Unterstützung

Autisten brauchen Hilfestellung im alltäglichen Leben. Für betroffene Kinder und Jugendliche gibt es Angebote, aber kaum für Erwachsene. Die einzige Beratungsstelle für diese Menschen in Hannover ist finanziell und auch personell am Limit.

Hilfe am Limit: Anke Spetzke bekommt Besuch von Hauke Börgerding von der Autismus-Ambulanz in der Beratungsstelle Autismus.

Hannover. Marvin Sandmann ist ein mutiger Mann. Er hat sich einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt gesucht. Er hat seinen Umzug selbst gestemmt. Er bekommt seinen eigenen Alltag gemanagt. Er hat sogar Freunde, vier immerhin. Was völlig normal für andere klingen mag, ist recht außergewöhnlich für ihn. Sandmann ist Autist. Und für diese Menschen ist kaum etwas wie für andere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Prozent der Bevölkerung ist schätzungsweise autistisch, gerade einmal 10 Prozent der Betroffenen arbeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt. Die größte Hürde ist nicht der Job, der geht Sandmann leicht von der Hand. Aber da sind so viele Geräusche und Lichter, die ihn nervös machen und verunsichern. Da gibt es Leute, die mit ihm Smalltalk machen wollen, die ihn anschauen, ansprechen, möglicherweise anrempeln und deren Sprache er nicht versteht, obwohl sie Deutsch sprechen. „Wir sind sozial nicht besonders kompatibel, sondern eher schwierig“, sagt er.

Geräusche machen Autisten nervös

Das hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsweg. „Würde ich mit der Stadtbahn fahren, wäre ich für den Rest des Tages durch und hätte keine Kraft mehr zum Arbeiten“, sagt Sandmann. Daher muss er das Auto für den Weg zur Tierärztlichen Hochschule ins anatomische Institut nehmen, wo er als Tierpräparator arbeitet. Auch dort gibt es für ihn Hürden, die für andere keine wären. Er ist derjenige, der Skelette montieren kann. Doch was ihm massiv schwerfalle, sei der Kontakt zu den Studierenden. „Es ist laut, es sind viel zu viele Menschen auf einem Haufen.“ Diese Geräuschkulissen sind für Sandmann eine Qual, er benötigt viel Kraft, das auszuhalten. „Ich wünsche mir ein bisschen mehr Respekt“, sagt Sandmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 32-Jährige bekam 2021 die Asberger-Diagnose. Zuvor wurde er wegen Depressionen behandelt, nachdem sein vorheriger Arbeitgeber dem Medizinisch-Technischen-Assistenten (MTA) die Pistole auf die Brust gesetzt hatte: entweder Psychiater oder Rauswurf, hieß es. Er ging zum Psychiater, aber: „Ich bin dann per Zufall auf ein Autisten-Quiz im Internet gestoßen“ – und erst so kam er auf die richtige Spur.

Nur zwei Psychiater für Diagnosen in Hannover

Dass Sandmann eine solche Diagnose bekommen hat, ist ein kleines Wunder. In Hannover gibt es nur zwei Psychiatriepraxen, die diese für Erwachsene stellen. „Auch in der MHH ist das möglich, doch die haben gerade einen Aufnahmestopp“, berichtet Sozialpädagogin Anke Spetzke, einzige Fachkraft in der Beratungsstelle auch für erwachsene Autisten in der Herrenstraße 8. „Für Kinder und Jugendliche gibt es einige Einrichtungen, aber ab 18 Jahren ist Schluss“, sagt Heilpädagoge Hauke Börgerding von der Autismus-Ambulanz, zu dessen Netzwerk die Beratungsstelle gehört.

Beraterin Spetzke „übersetzt“

Beraterin Spetzke berät, vermittelt, hört zu und „übersetzt“ für ihre Klientel auch schon mal deren Schwierigkeiten so, dass sie andere Menschen verstehen. So war Sandmann etwa mit seiner Vorgesetzten bei ihr. Spetzke konnte ihr klarmachen, was überhaupt das Problem ist, und welche Auswirkungen Autismus für den einzelnen Menschen hat.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch auch diese Arbeit ist in Gefahr. „Wir finanzieren uns rein über Spenden, vor allem von der Aktion Mensch, auch die Diakonie gab immer mal wieder etwas“, berichtet Spetzke. „Aber von Jahr zu Jahr wird es schwieriger, die Finanzierung zu sichern“, ergänzt Börgerding. 604 Beratungen hat Spetzke nach eigenen Angaben im Jahr 2021 geleistet – das bedeute ein Plus von 87 Prozent gegenüber 2020. Doch ihre bisherige 30-Stunden-Woche sei nun auf 25 Stunden gekürzt worden, weniger gehe nicht. Zurzeit erstellt sie zusätzlich eine Reha-Liste für Betroffene.

„Manche nehmen nur frühkindliche Autisten, manche nur Asberger auf“, sagt Spetzke über die bestehenden Hilfsangebote. Doch die Anfragen aus der ganzen Region und darüber hinaus hörten nie auf. „Der Bedarf ist riesig.“