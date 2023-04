Viele Eltern aus Hannover, deren Kinder im Sommer in die Schule kommen, haben ein Betreuungsproblem. Es gibt zu wenig Hortplätze. Berufstätigkeit bleibt so vor allem für viele Mütter ein frommer Wunsch. Wie kann die Stadt Abhilfe schaffen?

Hannover. Bis zum Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz für Erstklässler dauert es noch drei Jahre. Aber der Betreuungsbedarf der Eltern ist schon jetzt da, und er kann in Hannover längst nicht immer gedeckt werden. Es fehlen Hortplätze, auch Erzieherinnen und Erzieher sind Mangelware. Darüber hinaus haben noch nicht alle Grundschulen ein Ganztagsangebot. Von 61 Grundschulen in Hannover sind in diesem Jahr noch 17 ohne Ganztagsangebot, darunter die Grundschule An der Uhlandstraße in der Nordstadt. Hier stellt die Stadt – wie an insgesamt neun Standorten – Betreuungsplätze zur Verfügung, die über einen sogenannten Feuerwehrtopf finanziert werden. Nach Angaben von Stadtsprecher Felix Weiper werden über diesen Sondertopf 450 Betreuungsplätze sichergestellt.