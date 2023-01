﻿Mercedes erfasst 73-Jährige frontal: Seniorin muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Eine Seniorin ist am am Dienstagmorgen in Hannover-Ahlem beim Überqueren der Straße von einem Pkw frontal erfasst und schwer verletzt worden. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Hund blieb unverletzt.

