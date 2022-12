﻿Große Kunst, ganz klein: Das Kestner-Museum Hannover zeigt historische Miniaturen

Medaillons, Tabakdosen und Fächer: In Hannover zeigt das Museum August Kestner in der Ausstellung „Galant“ historische Miniaturen. Viele der teils winzigen Porträts waren noch nie öffentlich zu sehen.

Hannover. Mozart lächelt hold aus der Vitrine. Daneben prangen Porträts von Promis wie Franz Schubert oder Papst Innozenz X., doch auch die Stute eines preußischen Kronprinzen ist hier zu sehen. Und ein paar Schritte weiter hängt das Bild einer namenlosen Schäferin, die sehr freizügig gekleidet ist und etwas schmachtend dreinschaut. Sofern man das erkennen kann. Dazu muss man schon unschicklich nah herangehen. Denn die 156 Exponate, die das Museum August Kestner jetzt in der Ausstellung "Galant" zeigt, sind teils nur wenige Zentimeter groß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Man darf sich vom Format nicht täuschen lassen“, sagt die promovierte Kunsthistorikerin Mirjam Brandt, die die Kabinettausstellung als Kuratorin konzipiert hat. Auch namhafte Künstler wie Louis Marie Autissier oder Daniel Chodowiecki hätten einst Miniaturen geschaffen – mobile Porträts also, die oft in Medaillons oder Ringe, in Taschenuhren und Tabaksdosen, Spazierstöcke oder Riechdöschen eingearbeitet waren.

Namenlose Schäferin: Die Miniatur aus dem 18. Jahrhundert ist kaum größer als ein Handteller. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Besonders im 18. und 19. Jahrhundert war es in Adels- und Bürgerkreisen Usus, das Konterfei verehrter Persönlichkeiten bei sich zu tragen – das ganz Große im ganz Kleinen gewissermaßen. Man verschenkte die winzigen Bilder, wie man heute Fotos in sozialen Medien teilt. Diese Selfies der Biedermeierzeit, verewigt teils auf kostbaren Materialien wie Elfenbein, waren zugleich Lifestyleobjekte – ganz wie unsere Smartphones, auf denen die Familienfotos gespeichert sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeichen individueller Zuneigung: Im 18. und 19. Jahrhundert waren solche Miniaturen äußerst beliebt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Welfen im Kleinformat

Mit modernen Touchscreens, vergrößerten Abbildungen und kurzweiligen Texten tut die Ausstellung ihr Möglichstes, um die Kleinkunst groß zu inszenieren. Ein Teil der Exponate stammt aus den Sammlungen der Museumsstifter August Kestner und Friedrich Culemann, das älteste Stück ist von 1596. Die meisten von ihnen wurden noch nie öffentlich gezeigt. Andere waren schon in der letzten große Miniaturen-Ausstellung zu sehen, die es in Hannover gab. Das war 1918, seitdem ist durchaus neues Publikum nachgewachsen.

Zwischen illustren Persönlichkeiten: Kuratorin Mirjam Brandt in der Miniaturenausstellung. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Entstanden waren Miniaturen einst aus der mittelalterlichen Buchmalerei, bei der unter anderem Bleirot (lateinisch: Minium) auf Pergament aufgetragen wurde. Herrscher kredenzten ihr Konterfei gerne Untertanen, um deren Loyalität zu festigen. Darin lag auch ein Stück Repräsentationsdrang. Ein filigran bemalter Ring in der Ausstellung zeigt Österreichs Monarchin Maria Theresia. Das Porträt ist drehbar, sodass sich bei Bedarf auch ihr Gatte Franz I. Stephan nach außen kehren ließ.

Große Vielfalt kleiner Werke: Die Ausstellung zeigt mehr als 150 Exponate – viele von ihnen sind winzig. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleich eine ganze Galerie von Welfenherrschern ist in der Ausstellung zu sehen: Eine Miniatur von Georg III., Email auf Kupfer, ist nach dem Hofporträt des berühmten Malers Allan Ramsay angefertigt worden – vom kaum minder berühmten Francis Sykes.

Herrschaftlich: Auch die Welfen wurden en miniature porträtiert – ganz oben Georg III. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Später wurden Miniaturen auch in bürgerlichen Kreisen beliebt. Miniaturmalerei galt europaweit als standesgemäße Beschäftigung für Ladys und Gentlemen, in großen Ateliers gab es regelrechte Workshops, bei denen Meister vornehme Herrschaften in der filigranen Kunst unterwiesen.

Kultfigur: Ein Ring mit dem Porträt von Österreichs Monarchin Maria Theresia. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Seit der napoleonischen Zeit ließen sich Söhne gerne noch einmal für ihre Familie als Miniatur verewigen, ehe sie in den Krieg zogen. „So hatte man geliebte Menschen bei sich, auch wenn diese weit entfernt waren“, sagt Kuratorin Brandt. Solche Porträts en miniature konnten Beziehungszeichen, Souvenirs oder Treueversprechen sein. Große Kunst, ganz klein. Erst die Fotografie machte ihnen allmählich den Garaus.

"Galant – Miniaturen und Lifestyle" ist im Museum August Kestner am Trammplatz bis zum 21. Mai zu sehen. Informationen zu Vorträgen und Führungen gibt es unter www.museum-august-kestner.de oder (05 11) 168 427 30.