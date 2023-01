Das Ende der alten Galeria-Horten-Immobilie in Hannover ist besiegelt. Eigentümer Signa lässt das Gebäude noch in diesem Jahr abreißen. Für die Nachnutzung des riesigen Areals gibt es bereits intensive Gespräche mit der Bauverwaltung der Stadt.

Hannover. Kein Umbau, sondern ein Neuanfang: Die langjährige Kaufhof-Immobilie am Altstadtrand mit der bekannten Horten-Fassade soll noch in diesem Jahr abgerissen werden. Das bestätigte Hauseigentümer Signa am Donnerstag dieser Zeitung. In dem großen Kaufhaus hatte der Verkauf eigentlich noch bis Ende Januar weiterlaufen sollen. Überraschend aber hat der Galeria-Konzern den Standort bereits zum Jahreswechsel aufgegeben.