Seit Mittwoch vermisst: Polizei sucht Jugendlichen in Garbsen

Kostenfrei bis 19:01 Uhr lesen

Social Media

Was macht die Polizei in Neustadt eigentlich so jeden Tag? Einen Einblick gibt der 27-jährige Streifenbeamte Petermax Bartelt als „Instacop“ bei Instagram. Im Gespräch sagt er, was er dabei bisher erlebt hat – und was er dort nicht berichtet.