﻿Lehrstunde für junge Köche: Ekki Reimann kocht Sieben-Gänge-Menü im La Rock

Wenn jemandem der Abschied in den Ruhestand wirklich schwerfällt, dann ist es Hannovers Nobelkoch Ekkehard Reimann (80). Der Altmeister kocht demnächst zwei Tage im La Rock. Und erklärt dem jungen Küchenteam seine Philosophie.

Hannover. Ekkehard Reimann (80) kann es nicht lassen: Erst im Sommer hatte der Altmeister sein 42 Quadratmeter großes Minirestaurant P'tit Clichy am Weißekreuzplatz an Benjamin Meusel (42) übergeben, um endlich in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Nun zieht es ihn schon wieder an die Kochtöpfe. Doch dieses Mal im La Rock an der Vossstraße 5: Zwei Tage wird Reimann dort dem Küchenteam zeigen, wo die Schöpfkelle hängt.

„Ich habe ihn angerufen und gesagt: Dir ist doch sowieso langweilig“, erzählt La-Rock-Chef Frank Ochotta und lacht. Anscheinend hatte er mit dieser Annahme bei Reimann ins Schwarze getroffen: Schnell kamen die beiden zusammen und gingen in die Planung. „Er ist einfach der beste Soßen-Koch Hannovers, er macht noch Handwerk alter Schule!“, schwärmt Ochotta. Besonders La-Rock-Nachwuchs Luis Hendricks (23) freut sich auf diese Fortbildung der besonderen Art. „Ich habe ihm versprochen, dass er da noch viel lernen wird“, sagt Ochotta.