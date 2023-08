﻿Zurück zu 19 Prozent Mehrwertsteuer? Alarmstimmung bei Hannovers Wirtinnen und Wirten: „Es geht um die Zukunft von uns allen“

Hannover. Ulrike Haase ist stolz auf die Preise auf ihrer Speisekarte: Das Zanderfilet mit drei Gemüsekomponenten gibt es im „Gasthaus Haase“ in Grasdorf für 16,90 Euro, Getränke werden hier „immer ein bisschen über dem Eichrand eingeschenkt – ich will auf anständige Art und Weise mein Geld verdienen“. Doch das werde immer schwieriger. Komme Anfang 2024 die Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen, werde das Folgen haben. „Das lässt sich ausrechnen: Wir müssen vermutlich 2,50 Euro auf jedes Gericht aufschlagen.“ Ihre Befürchtung: „Das wird von den Gästen so nicht akzeptiert werden.“ Eine Angst, die viele Kolleginnen und Kollegen in der Branche teilen.

In der Corona-Zeit wurde der Steuersatz abgesenkt auf 7 Prozent – ein Satz, der regulär schon lange für Essen to go oder Speisen vom Lieferdienst gilt. „Eine kuriose Diskrepanz“, findet Haase, die einen Brief an den CDU-Bundestagsabgeordneten Tilman Kuban geschrieben hat, um auf die Sorgen der Gastronomie hinzuweisen. „Wir haben bereits genügend Baustellen“, sagt sie und meint Preissteigerungen und Personalnot. Komme der 19-Prozent-Steuersatz zurück, werde das „eine Kettenreaktion auslösen“.

Wie werden die Gäste auf Preissteigerungen reagieren? Ulrike Haase vom Gasthaus Haase in Laatzen fürchtet die Rückkehr zu 19 Prozent Steuersatz auf Speisen. © Quelle: Christian Behrens

Das sieht auch Björn Hensoldt so, der mit seiner Firma Gastro Trends unter anderem „Reimanns Eck“, „Vier Jahreszeiten“ und „Stamme 96“ betreibt. „Es wäre eine absolute Katastrophe. Für die gesamte Branche.“ Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband rechnet mit bis zu 1000 Betriebsschließungen allein in Niedersachsen. „10 Prozent mehr Insolvenzen“, erwartet auch Hensoldt, der für den Fototermin mit dieser Redaktion bewusst sein Team hinter sich schart: „Die Preisspirale hat brachiale Gewalt. Es geht um die Zukunft von uns allen.“

„Corona hat gezeigt, wie wichtig Gastronomie ist“

Der Gastronom meint damit die ganze Gesellschaft: „Wir sind soziale Wesen. Gastronomie ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, unserer Kultur.“ Hensoldt, der auch Vize-Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes ist, plädiert dafür, die Gastronomie nicht mit anderen Branchen über einen Kamm zu scheren. „Corona hat gezeigt, wie wichtig wir sind. Es geht auch um Themen wie Einsamkeit und Teilhabe.“ Aber es sei illusorisch zu glauben, dass jemand bereit sei, 30 Euro für ein Schnitzel zu bezahlen. Oder dass Tierwohl und Nachhaltigkeit noch eine wichtige Rolle einnehmen würden, wenn große Konzerne mit ihrer Finanzkraft kleine Individualbetriebe verdrängen.

Auch Benjamin Gallein, Küchenchef im „Votum“ und seit dem Frühjahr mit einem zweiten Michelin-Stern ausgezeichnet, hat grob durchkalkuliert, was die Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer nach sich zöge: „Im schlimmsten Fall würde unser Menü 45 Euro mehr kosten – wir hätten aber nicht einen Cent mehr daran verdient.“ Das Gourmetlokal ist mit dem Restaurant „Schorse“ im Leineschloss im Landtag untergebracht, die Nähe zu den Schaltzentralen der Macht sei aber keine Brücke. „Die Gastronomie wird in Deutschland von der Politik stiefmütterlich behandelt“, findet Gallein. „Aber die Diskussionen werden lauter, die Mehrwertsteuererhöhung ist Thema landauf, landab.“

Möchte der Gastronomie eine Stimme geben: Benjamin Gallein vom „Votum“ findet, dass die Politik die Branche stiefmütterlich behandelt. © Quelle: Christian Behrens

Mehr als 50.000 Menschen haben seit Anfang August eine Petition des Dehoga-Bundesverbandes für den Beibehalt des 7-Prozent-Steuersatzes unterschrieben. „Kanzler Olaf Scholz hat uns das zugesichert“, betont Gallein. „Jede Branche will wissen, wie es weitergeht. Diese Ungewissheit zehrt an uns allen.“

Aber war nicht klar, dass die 2020 eingeführte Regel irgendwann endet? „Vor Corona war eine ganz andere Zeit“, argumentiert der Spitzenkoch, der gehofft hatte, dass die Pandemie der Politik die Augen für den Stellenwert der Gastronomie geöffnet hat. „Es geht um Geselligkeit, Austausch, Kommunikation – egal, ob im Sternerestaurant oder in der Kneipe.“

Tony Hohlfeld, der für sein „Jante“ am Braunschweiger Platz zwei Michelin-Sterne erkocht hat, sieht „die ganze Branche in Gefahr. Diese 12 Prozent kann keiner auffangen. Lokale werden schließen, denn ein Plus-Minus-Null-Geschäft macht keiner. So geht Vielfalt verloren“. Und auch die Qualität werde leiden: „Seit Corona sind die Einkaufspreise um 25 Prozent gestiegen. Viele Gastronomen werden umsteigen auf billigere Produkte“, glaubt der Sterne-Koch, dem es wichtig ist, Bauern, Lieferanten und sein Team „anständig“ zu bezahlen – und die Gäste für das Thema zu sensibilisieren.

Gutes Miteinander: Tony Hohlfeld (vorne) ist wichtig, dass sein Team im „Jante“ gut bezahlt wird. © Quelle: Christian Behrens

Auch Hannes Aulich vom „Brauhaus Ernst August“ hofft, dass der Bundestag, der ab Mitte September das Thema diskutiert, noch eine andere Lösung findet. „12 Prozent wäre ein großer Sprung in dieser Zeit.“ Die politische Entscheidung könnte sich bis Ende des Jahres hinziehen. „Das ist blödes Timing, wir sind total im Ungewissen.“ Er kennt die Sorgen vieler Kolleginnen und Kollegen, die ihr Geld mit großen Veranstaltungen verdienen, die heute schon gebucht werden: „Wer viele Hochzeiten veranstaltet, ist in der Bredouille, wenn der Steuersatz plötzlich wieder steigt.“

