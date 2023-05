﻿Änderung der Verkehrsführung auf der B6

Hannover. Aufgrund der laufenden Bombensuche, ist auch auf dem Messeschnellweg entlang der B6 mit leichten Verkehrskomplikationen zu rechnen.

Die Landesverkehrsbehörde ändert im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Mittelfeld und dem Seelhorster Kreuz zweimal die Verkehrsführung. Dabei ist jedoch nur die Spur gen Norden betroffen, die Spur Richtung Süden bleibt unbeeinträchtigt. Verkehrsteilnehmende sollten in diesem Bereich besonders vorsichtig fahren.

Mit der ersten Änderung ist am Montagabend, dem 22. Mai, zu rechnen. Die zweite soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingerichtet werden. Dabei wird der Verkehr jeweils in bestimmten Abschnitten auf andere Spuren verlegt.

Die Änderungen sind jedoch nur kurzzeitig: Schon in der Nacht von Freitag auf Sonnabend soll der Verkehr vollständig freigegeben werden, dann sollen alle Spuren wieder befahrbar sein.

