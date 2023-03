﻿„Der Eingang zur Hölle“: Gedenken an Deportation von Sinti aus Hannover in Lahe

Melancholische Klänge: Cellist Oliver Heimbach spielte am Mahnmal am Moorwaldweg.

Vor 80 Jahren wurden Sinti aus dem Sammellager im Altwarmbüchener Moor in Hannover nach Auschwitz deportiert. In einer Gedenkstunde am Mahnmal wurde jetzt an ihr Schicksal erinnert.

