﻿NS-Morde an behinderten Menschen: Gedenkaktion auf Lindener Marktplatz

Linden. Martha Dohrmann konnte gut malen und war sehr musikalisch. Doch in der Schule kam das Mädchen, das in der Spinnereistraße in Linden aufwuchs, nicht so gut mit. In der Psychiatrie in Langenhagen wurde sie 1939 als „minderbegabt“ eingestuft – und von den Nazis zwangssterilisiert. Wie insgesamt 400.000 Menschen in Deutschland.

Eine kleine Ausstellung auf dem Lindener Marktplatz hat jetzt an Martha Dohrmann und ihre Geschichte erinnert. Anlässlich des bundesweiten Gedenktages für Menschen mit Behinderung, die Verbrechen des NS-Regimes zum Opfer fielen, haben die Lebenshilfe Hannover, die Leibniz-Uni und das Zeitzentrum Zivilcourage am 4. September erstmals eine gemeinsame öffentliche Aktion zu dem Thema auf die Beine gestellt.

Hannoversche Biografien: Wiebke Hiemesch und Edel Sheridan-Quantz (von links) vom Zeitzentrum Zivilcourage präsentierten in Linden Schicksale Betroffener. © Quelle: Simon Benne

Auf dem Lindener Marktplatz verteilten sie Flyer zu dem Thema. Behinderte Menschen gestalteten die Aktion mit, indem sie auf dem Marktplatz beispielsweise Postkarten kreierten oder eigene Kunstwerke präsentierten.

„Das Recht zu leben!“

An Hörstationen erklangen Beiträge, in denen Menschen mit Handicap eigene Gedanken zum Thema formulierten: „Wir haben auch das Recht zu leben!“, forderte Sabine K. in einem Beitrag. „Ich bin mehr als meine Behinderung“, erklärte ein Mann auf einem Transparent – und brachte so zum Ausdruck, dass er nicht auf seine Beeinträchtigung reduziert werden möchte.

Flyer, Stände, Kreativstationen: Gedenken an die NS-Morde auf dem Lindener Marktplatz. © Quelle: Simon Benne

In ganz Europa kamen durch die „Euthanasiemorde“ der Nazis bis zu 300.000 Menschen um – ein oft verdrängtes Kapitel der Geschichte. „Wir möchten in Erinnerung rufen, wie Menschen mit Behinderung in der NS-Zeit verfolgt und ermordet wurden“, sagt Lea Hege, Sozialarbeiterin bei der Lebenshilfe. „Wir könnten uns vorstellen, die Veranstaltung regelmäßig zu wiederholen, um das Datum des 4. September stärker im Bewusstsein zu verankern“, ergänzt ihre Kollegin Julie Franz.

Menschen wie Martha Dohrmann sollen nicht in Vergessenheit geraten. Die Lindenerin überlebte das Naziregime und arbeitete lange als Küchenhilfe. „Sie lebte ein völlig normales Leben und wurde 79 Jahre alt“, sagt die Historikerin Edel Sheridan-Quantz vom Zeitzentrum Zivilcourage, „eine eigene Familie konnte sie allerdings nicht gründen.“

Im Jahr 2024 soll auf Wunsch von Angehörigen in Linden ein Stolperstein für Martha Dohrmann verlegt werden. In Hannover erinnern bereits elf jener kleinen Denkmale im Gehwegpflaster an kranke oder beeinträchtigte Menschen, die Opfer des NS-Regimes wurden.

HAZ