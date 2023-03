﻿Hunderte gedenken vor Hannovers Oper der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien

Vor der Staatsoper in Hannover gedachten am Sonnabend viele Menschen der Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Eingeladen hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay war gekommen – und sprach auch Türkisch.

Auf dem Opernplatz in Hannover: Gedenken an die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei.

Hannover. Niedersachsens Staatskanzlei hatte im Namen von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für Sonnabendabend zu einer Gedenkfeier auf Hannovers Opernplatz geladen. Warum? „Um gemeinsam der Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien zu gedenken sowie Anteilnahme und Solidarität auszudrücken.“

Der Einladung waren etwa 250 Menschen gefolgt, überwiegend mit Wurzeln, die weit nach außerhalb Deutschlands reichen. Außer dem Ministerpräsidenten sprachen auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Gül Özgeaya, Generalkonsulin der Türkei, zu den vor dem Opernhaus versammelten Menschen.

Weil: „Ihre Trauer ist unsere Trauer“

Ministerpräsident Weil verwies auf die direkt und indirekt wohl 30 Millionen von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Menschen – das sei „eine Zahl, die wir uns eigentlich nicht vorstellen können“. Und dazu kämen jene, die hier im Lande lebten, von dort stammten, dort Angehörige haben oder hatten. An sie gerichtet sagte er: „Die Menschen aus der Türkei und aus Syrien sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft in Niedersachsen.“ Er habe die Gedenkveranstaltung eingeladen, „um zum Ausdruck zu bringen: Ihre Trauer ist unsere gemeinsame Trauer.“ Ob Nationalität, Religion oder andere Eigenheiten – da mache die Katastrophe keinen Unterschied, und: „Tod und Leid kennen keine Grenzen.“ Weil dankte allen in Niedersachsen, die bisher schon geholfen haben und bat alle, „damit fortzufahren, denn es ist mehr nötig als Gedenken“.

Gedenkveranstaltung für die Erdbebenopfer: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) während seiner Rede auf dem Opernplatz in Hannover. © Quelle: Christian Behrens

Özgeaya: Verlass auf deutsche Freunde

Generalkonsulin Özgeaya machte noch einmal die Dimension der Katastrophe klar – den betroffen sei ein Gebiet von etwa dreimal der Größe Niedersachsens. Und sie bekundete, dass es „gut tut zu sehen, wie viele mit uns fühlen, und dass wir uns in dieser schwierigen Zeit auf unsere deutschen Freunde verlassen können“. Sie dankte allen für ihre Hilfe und stellte deren Notwendigkeit klar: „Ein Land alleine kann mit so einer Situation nicht fertig werden.“

Onay: „Hilfe muss weitergehen“

Oberbürgermeister Onay, der sich zwischendurch auch kurz auf Türkisch an die Anwesenden wandte, appellierte „dringlich“ daran, „dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“ – denn er habe registriert, dass das Thema und das Leid der Opfer nicht mehr die Schlagzeilen beherrschten. Viel mehr sei das „bei uns in Deutschland in der öffentlichen Wahrnehmung“ schon wieder „ein wenig in den Hintergrund“ geraten. Die Betroffenen jedoch brauchten weiter „jede nur mögliche Hilfe“ – und das für lange Zeit: Denn das, was zu erledigen sei, sei in einigen Wochen und Monaten nicht zu schaffen.

Sprach auch auf Türkisch: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) während der Gedenkveranstaltung auf dem Opernplatz. © Quelle: Christian Behrens

Gebete querbeet durch die Religionen

Nach den kurzen Reden der Prominenten traten Menschen vor, die für ihre jeweilige Religion ein Gebet vortrugen. So gab es islamische Gebete auf türkisch und arabisch, waren auch jesidisch, jüdisch und syrisch-orthodoxe Stimmen zu hören. Daneben kamen auch Vertreter der evangelischen und katholischen Christen dazu, ihre Bitten für die Not leidenden Menschen im Erdbebengebiet und die Hinterbliebenen vorzutragen.

Protokollchef: Keine Musik aus Respekt

Insgesamt hatte die Staatskanzlei laut deren Protokollchef Matthias Woiwode auf Schlichtheit gesetzt – und dabei auch „aus Respekt vor islamischen Gepflogenheiten“ auf Musik verzichtet, da dies dort bei solchen Anlässen nicht üblich sei.

Da laut Woiwode besonders diejenigen Menschen angesprochen werden sollten, die aus dem Erdbebengebiet stammen, etwa auch Angehörige dort haben, hatte die Staatskanzlei nicht nur 800 Einladungskarten an Institutionen, Organisationen und Menschen im Lande verteilt, die irgendwie im öffentlichen Leben stehen.

Tausende per E-Mail angesprochen

Die Einladung zu der Gedenkfeier ist laut dem Protokollchef auch an etwa 2500 E-Mail-Empfänger gegangen, „mit der Bitte, diese weiterzuverteilen“. Denn Kontaktdaten zu den Menschen mit Beziehungen in das Katastrophengebiet habe man natürlich nicht vorliegen.