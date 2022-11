﻿Warum eine Tafel am Cavallo in Hannover jetzt an Hitler-Attentäter Stauffenberg erinnert

Als junger Offizier tat der spätere Hitler-Attentäter Stauffenberg in Hannover Dienst. Am Cavallo-Gebäude erinnert jetzt eine Gedenktafel an den Widerstandskämpfer.

Hannover. Mit seinem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 ging er in die Geschichte ein. Doch dass er entscheidende Jahre seines Lebens in Hannover verbrachte, weiß kaum jemand. Jetzt erinnert eine Stadttafel am Gebäude der Eventlocation Cavallo in der Dragonerstraße an Claus Schenk Graf von Stauffenberg. „Er gilt als eine Symbolfigur des Widerstands gegen den Nationalsozialismus“ heißt es darauf.

Die Tafel wurde am 115. Geburtstag Stauffenbergs enthüllt, und zwar "auf historischem Gelände", wie Jens Binner, Direktor des Zeitzentrums Zivilcourage, sagte. Im heutigen Cavallo war – ebenso wie im nahen Lidl-Markt – eine Reithalle der Kavallerieschule untergebracht, in der Stauffenberg als junger Soldat Dienst tat. Im Haus am Lister Kirchweg 37 (damals Nummer 21) hatte er mit seiner Familie von 1934 an für zwei Jahre gewohnt.

Feierliche Enthüllung: Bezirksbürgermeister Thorsten Baumert, Inga Samii, Andreas Stein, Wolfgang Leonhardt und Jens Binner (v. l.) am Cavallo. © Quelle: Christian Behrens

Installation nach elf Jahren

Bereits vor mehr als elf Jahren hatte der Historiker Wolfgang Leonhardt angeregt, dort eine Gedenktafel für Stauffenberg zu installieren – allerdings ohne Erfolg. Wie die Stadt erklärte, lehnte der Hauseigentümer die Anbringung einer Stadttafel im üblichen Format ab. Andreas Stein, Miteigentümer des Cavallo-Gebäudes, hatte hingegen spontan zugestimmt.

Rege Anteilnahme: Ein paar Dutzend Menschen kamen zur Enthüllung der Tafel ans Cavallo in der Dragonerstraße. © Quelle: Christian Behrens

"Es ist gut, dass es nun endlich eine Tafel gibt", sagt Leonhardt, der sich bei der Stadt unermüdlich dafür eingesetzt hat, an den hingerichteten Widerstandskämpfer zu erinnern. "Ich danke Ihnen, dass Sie uns immer wieder getreten haben", sagte Inga Samii, Leiterin des Fachbereichs Kultur, bei der Enthüllung der Tafel an Leonhardts Adresse.

Nicht unkritisch: Der Text auf der Tafel würdigt Stauffenberg – doch ohne falsche Heldenverehrung. © Quelle: Christian Behrens

Der Text auf der Tafel erwähnt auch, dass Stauffenberg als Soldat beim Überfall auf Polen und an der Besetzung Frankreichs beteiligt war. Vor unkritischer Heldenverehrung warnte Rolf Wernstedt in einer Rede, die Jens Binner für den erkrankten ehemaligen Landtagspräsidenten verlas. „Man muss konstatieren dass fast alle Verschwörer in den ersten Jahren der Nazi-Herrschaft Anhänger oder Dulder der Hitler-Herrschaft waren“, heißt es darin. Um die Frage, ob und wie in Hannover an Stauffenberg erinnert werden soll, hatte es auch deshalb lange Debatten gegeben.